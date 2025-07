UFFICIALE Chiellini, l’annuncio che spiazza i tifosi della Juve

Il post dell’ex capitano bianconero e l’annuncio del club. Ecco tutti i dettagli

“Sono orgoglioso”. L’annuncio di Giorgio Chiellini spiazza o quantomeno scuote un po’ se non abbastanza l’ambiente Juve e i tifosi bianconeri.

Tutti si aspettavano un ruolo di primo piano dell’ex capitano nella ‘nuova Juve’ post Cristiano Giuntoli.

Invece John Elkann ha scelto Damien Comolli – che notoriamente ama avere il controllo pressoché totale del management – come figura chiave e cardine dell’ennesima rivoluzione a tinte bianconere, con Chiellini nominato come Director of Football Strategy. Un ruolo fin qui poco chiaro…

A tutto ciò si aggiunge la notizia ufficiale data da Chiellini in prima persona. Da adesso è uno dei proprietari del Los Angeles FC, club della Major League statunitense in cui ha chiuso la carriera da calciatore e iniziato quella da dirigente, nelle vesti di Player Development Coach.

“Sono orgoglioso di annunciare che da oggi sono ufficialmente uno dei proprietari del LAFC – l’annuncio di Chiellini sui propri social – Dal primo giorno a Los Angeles mi sono sentito a casa, travolto da un’energia unica. Alimentata da persone autentiche, valori condivisi e dal sogno comune di costruire qualcosa di cui andare fieri, dentro e fuori dal campo”.

Chiellini diventa co-proprietario del Los Angeles FC: “Mantengo i miei impegni con la Juve”

“Il LAFC ha superato ogni aspettativa – ha sottolineato Chiellini – mi ha dato la possibilità di chiudere la mia carriera da giocatore nel migliore dei modi e, subito dopo, di crescere con il mio primo ruolo dirigenziale fuori dal rettangolo di gioco. Proprio per queste ragioni lo scorso anno ho manifestato la volontà di poter acquisire delle quote del club ed oggi finalmente posso annunciarlo a tutti.

In questa nuova veste da ‘owner’ metterò a disposizione della società tutta la mia esperienza e la mia passione, mantenendo ovviamente il mio ruolo e i miei impegni con la Juventus. Grazie al LAFC per questa opportunità! Sono entusiasta di far parte di questo viaggio, e siamo solo all’inizio!”.

In contemporanea è arrivato pure l’annuncio della franchigia americana: “(…) Il leggendario difensore italiano ed ex giocatore dell’LAFC, Giorgio Chiellini, è entrato a far parte del gruppo proprietario del club“.

“Giorgio ha sempre portato una leadership straordinaria, professionalità e carattere ovunque andasse, e i suoi valori si allineano perfettamente con la visione a lungo termine che abbiamo per l’LAFC. Siamo grati di avere Giorgio come amico e ora socio”, le parole di Bennett Rosenthal, Lead Managing Owner dell’LAFC.