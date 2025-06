DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di giovedì 26 giugno

L’Inter conquista i tre punti nell’ultima sfida del girone contro il River Plate e accede agli ottavi di finale del Mondiale per club. Incontrerà il Fluminense. Ma Chivu perde pezzi. Oltre a Calhanoglu, niente da fare anche per Bisseck, Zielinski e Pavard: lasciano tutti il ritiro negli Stati Uniti, visto che saranno indisponibili per il resto del torneo. Frattesi e Thuram puntano invece al rientro contro il Fluminense

