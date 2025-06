Juventus, doppio annuncio: Vlahovic-Milan e clamoroso affare con l’Inter | ESCLUSIVO

Tiene banco a Torino non soltanto il destino del centravanti, legato ai rossoneri: l’analisi di tutti i possibili affari bianconeri in questo momento

Tanti i motivi di interesse in questo momento in un calciomercato che sta entrando nel vivo. Attenzione focalizzata in particolar modo sulla Juventus, che ha ambizioni dichiarate di tornare a lottare per grandi traguardi, ma il compito di Comolli, erede di Giuntoli, non si annuncia facile.

Degli scenari legati a 360 gradi al mercato bianconero abbiamo parlato nel programma ‘TiAmoCalciomercato’, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, intervistando il giornalista Graziano Campi.

Molti i temi toccati con lui, a cominciare dagli equilibri del reparto offensivo, in cui potrebbero esserci diversi cambiamenti. Ma con alcune incognite: “Il ricorso agli algoritmi pensavo facesse in modo di rivolgersi a giocatori meno inflazionati – ha spiegato – Sancho e David secondo me non vanno a cambiare i valori della Juventus, che con loro rispetto a Yildiz, Conceicao e Kolo Muani non migliorerebbe. Servirebbe fare qualcosa di importante a centrocampo, c’è stato il flop di Koopmeiners e Douglas Luiz. Ma all’olandese sei obbligato a dare una nuova chance, a bilancio pesa per 45 milioni e adesso nessuno te li darebbe. Acquisto di Ederson? Arrivando dall’Atalanta avrebbe gli stessi problemi, chi viene da lì fa fatica cambiando la preparazione fisica”.

Riflessioni in corso su Vlahovic, su cui Campi ha un’idea precisa: “Sono convintissimo che Vlahovic andrà al Milan, è un’idea concreta per i rapporti tra le parti, l’affare potrebbe andare in porto anche a fine agosto e il giocatore sta rifiutando tutte le offerte giunte finora, dall’Inghilterra non credo ne arriveranno. Anche se non è detto che l’operazione Sancho non possa rappresentare uno scambio con lo United“.

Juventus, Campi scettico su Carlos Augusto: “Si vede la differenza con Dimarco”

C’è anche spazio per un intreccio con l’Inter, con una pista che potrebbe portare a Carlos Augusto per la fascia sinistra. Ma è un affare che ha le sue criticità, secondo Campi.

“Non avrei problemi a fare affari con l’Inter – spiega il giornalista – Ma Carlos Augusto è un giocatore che non è riuscito a entrare in maniera importante nelle rotazioni nerazzurre e la differenza con Dimarco si vede. Viene più utilizzato come braccetto sinistro, quindi potrebbe essere più una alternativa a Kelly che a Cambiaso. La Juve potrebbe puntare maggiormente su un esterno a destra, anche perché mi dicono che a Tudor Kostic potrebbe non dispiacere“.