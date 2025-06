Addio prima di Juventus-Manchester City, la decisione è ufficiale

Le scelte sono un chiaro segnale di mercato. I due giocatori sono out: il punto della situazione inv ista del match contro gli uomini di Guardiola

Juventus e Manchester City sono già qualificate dopo aver conquistato sei punti nelle prime due partite. Stasera al Camping World Stadium di Orlando, in Florida, dunque, c’è in palio la vetta del Gruppo G.

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.00 e per l’occasione Igor Tudor ha deciso di affidarsi ad un importante turnover. Serve gestire le forze in questo Mondiale per Club e così il tecnico croato lascia fuori il suo gioiello più splendente, Yildiz. In avanti, nell’ormai classico 3-4-2-1 non ci sarà nemmeno Kolo Muani: spazio a Dusan Vlahovic che verrà supportato da Koopmeiners e Gonzalez. A centrocampo, sugli esterni, si rivede Kostic a sinistra con Costa sulla destra. Al centro, invece, spazio a Locatelli e McKennie. Dietro la linea a tre è composta da Kalulu, Savona e Kelly. Non si tocca ovviamente Di Gregorio.

Fa notizia l’assenza di Weah e Mbangula, che non saranno neanche in panchina. I due calciatori possono volare presto in Inghilterra, per giocare in Premier League con la maglia del Nottingham Forest. IIl glorioso club e i bianconeri sono, infatti, in trattativa e proprio per questo Igor Tudor li ha tenuto fuori per scelta tecnica.

La Juventus ha voglia di far cassa e di mettere a bilancio un’ottima plusvalenza con due giocatori che non sono proprio centrali nel progetto del tecnico croato. Sono dunque attesi sviluppi a breve. Poi sarà tempo di mettere le mani su un grande attaccante, il vero grande obiettivo in questo calciomercato estivo

Le formazioni ufficiale di Juve-Manchester City: Guardiola con Marmoush in avanti

Anche Pep Guardiola ha deciso di affidarsi ad un po’ di turnover: così a guidare l’attacco ci sarà Marmoush. A centrocampo il tecnico stavolta non rinuncia a Tijjani Reijnders che sarà affiancato da Rodri.

Sulla trequarti ecco Bernardo Silva, Savinho e Dock. Dietro, alle spalle di Ederson, ecco Nunes, Dias, Akanji e Ait-Houri, per un Manchester City schierato con un 4-2-3-1

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Costa, Locatelli, McKennie, Kostic; Koopmeiners, Gonzalez; Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Nunes, Akanji, Dias, Ait-Houri; Rodri, Reijnders; Bernardo Silva, Savinho, Doku; Marmoush. Allenatore: Pep Guardiola.