Juve, Comolli al lavoro per la doppia cessione in Premier: la situazione di Weah e Mbangula | CM.IT

Comolli è al lavoro per rinforzare la Juventus e tanto del mercato in entrata passerà da quello in uscita: dialoghi approfonditi con il Nottingham Forest per le cessioni di Samuel Mbangula e Timothy Weah

I bianconeri sono tra i protagonisti del Mondiale per Club, dove hanno raggiunto la qualificazione agli ottavi di finale (nonché l’obiettivo sportivo che si era prefissata la società), ma intanto la dirigenza è al lavoro per completare nel migliore dei modi la rosa a disposizione di Mister Tudor nella prossima stagione.

La Juventus è chiamata a fare tante operazioni, sia in entrata sia in uscita, e il capitolo cessioni sarà fondamentale per permettere una campagna di rinforzo più efficace. Nonostante l’architettura dirigenziale non sia ancora al completo, all’appello mancano ancora il direttore sportivo e il direttore tecnico, i bianconeri non sono immobili: del mercato e delle trattative per i rinnovi se ne sta occupando direttamente Damien Comolli. Due nomi caldi in uscita sono quelli di Samuel Mbangula e Timothy Weah: ecco qual è la loro situazione al momento.

Juventus e Nottingham al lavoro per Weah e Mbangula: serve l’accordo con i giocatori | CM.IT

Nelle ultime giornate Comolli ha avuto diversi contatti con il Nottingham Forest per perfezionare la doppietta di cessioni che coinvolge Weah e Mbangula: due operazioni che garantirebbero delle plusvalenze significative per la Vecchia Signora.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, le trattative hanno coinvolto solamente i due club e non hanno ancora raggiunto gli entourage dei giocatori. L’agente dello statunitense, in particolare, non ha ancora avuto alcun contatto con il club inglese e deve ancora presentare quelle che saranno le richieste del suo assistito. Ancora da definire, quindi, quelle che saranno le cifre della doppia operazione e delle entrate che potrà registrare la Juventus. In attesa di capire se ci sarà il via libera anche da parte dei diretti interessati, filtra ottimismo tra le due società.