Origi, dalle colline toscane alla rescissione: il belga guida la lista dei bocciati di Tare

Le ultime sul mercato in uscita del Milan: i rossoneri pronti a cedere tutti quei calciatori che non rientrano più nei piani, a partire dall’ex Liverpool

E’ stata una giornata ancora una volta intensa per il Milan. Igli Tare ha trovato l’accordo con il Como per la cessione di Malick Thiaw, che adesso deve dare una risposta al Como.

Allo stesso tempo sono arrivati sviluppi importanti per quanto riguarda Divock Origi. L’attaccante belga, sparito dalla scena calcistica ormai da un anno ha varcato i cancelli di Casa Milan per incontrare la dirigenza rossonera. Si è chiaramente discusso per cercare un accordo per la separazione. E’ stato così proposto una rescissione del contratto con buonuscita, ma la fumata bianca non è ancora arrivata.

Origi, che è stato lontano da Milanello per l’intera stagione (ha trascorso buona parte dell’anno in Toscana, ma è stato avvistato anche a Roma), ha ancora un accordo fino al 30 giugno 2026 a quattro milioni di euro netti a stagione.

L’ex Liverpool, dunque, guida la lunga lista dei giocatori bocciati da Igli Tare. Una lista che comprende anche il nome di Emerson Royal, per il quale si sta cercando una sistemazione: in queste ore è tornato di moda il Real Betis, ma può riaccendersi la pista turca. E’ impossibile, però, che il Milan rientri dalla spesa di 17 milioni di euro fatta un’estate fa.

Milan, tutti i giocatori in uscita: Chukwueze con la valigia in mano

Addii programmati poi per Samu Chukwueze, per il quale ha chiesto informazioni anche il Torino (ostacolo stipendio) e Noah Okafor, che porteranno poi il Milan ad investire anche su un attaccante esterno.

Hanno la valigia in mano anche i centrocampisti che sono rientrati dai prestiti, Ismael Bennacer e Yacine Adli. I due giocatori hanno poche possibilità di convincere Massimiliano Allegri. Ci proverà Tommaso Pobega, che per via del suo status da italiano e da giocatore cresciuto in rossonero, ha qualche chance.

Saluteranno, infine, Filippo Terracciano e Lorenzo Colombo, per i quali si cerca una sistemazione in Serie A: il primo può partire in prestito; il secondo si proverà a piazzarlo in qualche trattativa. L’ex Empoli, d’altronde, piace al Torino, con cui c’è in ballo il discorso Ricci, e al Parma, dal quale il Diavolo spera di prendere Giovanni Leoni