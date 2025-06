Juventus, voci incontrollate sul ritorno di fiamma per Araujo: ecco la situazione | CM.IT

Stasera la squadra bianconera sarà impegnata contro il Manchester City, ma, nel frattempo, circolano diverse indiscrezioni di mercato

Alle 21, al ‘Camping World Stadium’ di Orlando, si affronteranno per l’ultima partita del gruppo G la Juventus e il Manchester City. Appaiate a quota sei punti in classifica, entrambe hanno conquistato il pass per gli ottavi di finale con una giornata di anticipo.

Adesso, però, si deciderà chi passerà per prima e chi per seconda: quest’ultima affronterà, presumibilmente, il Real Madrid di Xabi Alonso nel prossimo turno. Attualmente, i bianconeri sono in testa grazie al maggior numero di gol realizzati, 9 contro 8. Dunque, un match che si preannuncia decisamente interessante in vista anche del futuro prossimo.

L’allenatore Igor Tudor, fresco di prolungamento contrattuale, opterà per un ampio turnover, ma si aspetta, come sempre, risposte importanti da chi ha giocato meno e deve dimostrare di potersi meritare la maglia da titolare. In particolare, Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez, due degli acquisti più onerosi della scorsa sessione estiva di mercato targata Cristiano Giuntoli e Thiago Motta.

Chance importante anche per Dusan Vlahovic, accostato con insistenza al Milan di Massimiliano Allegri e Igli Tare. Il serbo lascerà la Juve entro il 1 settembre, da capire chi potrà accontentare le esose richieste di ingaggio, visto che nell’ultimo anno di contratto che ancora lo lega ai torinesi percepirà oltre 12 milioni di euro netti. Nel frattempo, però, circolano altre notizie che riguardano possibili rinforzi. Nello specifico, si tratterebbe di un ritorno di fiamma.

Allo stato attuale, non trova conferme il ritorno di fiamma della #Juventus per #Araujo, difensore del #Barcellona vicino ai ⚪️⚫️ lo scorso gennaio prima del rinnovo. I catalani restano, comunque, all’opera per sfoltire la difesa @calciomercatoit — Alessio Lento (@alessio_lento) June 26, 2025

Juventus-Araujo, smentita netta: ecco come stanno le cose

Nella giornata di ieri è, infatti, piombata dalla Spagna la news, pubblicata da ‘Diario Sport’, che vorrebbe la Juve nuovamente sulle tracce di Ronald Araujo. Il centrale e capitano del Barcellona è stato a lungo trattato nel gennaio scorso, ma alla fine l’affare è saltato, anche a causa dell’infortunio di Inigo Martinez, e l’uruguaiano ha, poi, rinnovato il suo contratto con gli spagnoli fino al 2031.

Questa indiscrezione non trova, però, conferma nelle informazioni raccolte da Calciomercato.it: allo stato attuale, non c’è alcun rinnovato interesse della Juventus nei confronti del 26enne calciatore. La voce arriva dall’interno della società catalana, desiderosa di liberare spazio in difesa e agitare un po’ le acque.

Il primo indiziato a partire è Andreas Christensen, voglioso di provare una nuova esperienza in Spagna oppure in Serie A. Ma, subito dopo ecco Araujo, finito indietro nelle gerarchi di Hansi Flick. Da qui queste voci che, come detto, non hanno fondamento concreto, almeno ad oggi. Vedremo se le cose cambieranno nelle prossime settimane e vi terremo aggiornati.