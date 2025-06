Dal nuovo bomber alla priorità a centrocampo: Tare allo scoperto

Il Direttore sportivo dei rossoneri fa il punto della situazione sul mercato del Diavolo

Nel corso di un incontro informale con i giornalisti, avvenuto nella giornata di martedì pomeriggio, Igli Tare ha fatto il punto della situazione in casa Milan, dettando, di fatto, le linee guida del calciomercato rossonero che sta nascendo

“In questa prima fase abbiamo cercato di capire quali giocatori possono lasciare il Milan e chi può arrivare – afferma subito il Ds -. Abbiamo fatto tantissimi summit con Ibra, Moncada e ovviamente con Allegri. Non sarà una rivoluzione della squadra ma faremo dei colpi per rendere competitiva la squadra. Vogliamo gettare le basi per un progetto futuro di questa squadra”.

Si riparte così da Allegri: “Dal primo contatto avuto ho subito percepito che ci teneva al Milan, perché conosceva già le problematiche della squadra. Il blitz a Lugano ha portato alla chiusura in 48 ore”

Milan senza leadership – “La mancanza di una leadership chiara all’interno dello spogliatoio è stato uno dei problemi del Milan dello scorso anno. Modric è una figura importante del calcio mondiale, sarà un punto di riferimento del gruppo, di una squadra che ha bisogno di giocatori così. Ho parlato con lui e ho visto ancora un ragazzo che ha tanta voglia di essere competitivo. Arriveranno altri 1-2 giocatori esperti, ma ci saranno anche giocatori giovani di grande prospettiva”

Rivoluzione a centrocampo – “Sarà il reparto in cui si interverrà di più. Jashari, Guerra e Xhaka sono giocatori di grande valore, noi dobbiamo fare le scelte giuste. Vogliamo aumentare la qualità della squadra. Sostituto Reijnders? Abbiamo Loftus-Cheek che è uno dei centrocampisti più completi del panorama europeo. Dobbiamo cercare di gestire meglio la questione infortuni, le sue qualità non si discutono. Reijnders può essere sostituito con un nuovo innesto, ma con caratteristiche diverse”.

Yunus Musah verso l’addio – “Lo ritengo un ottimo giocatore, ma stiamo cercando giocatori con caratteristiche diverse. Vogliamo un mediano basso per un centrocampo a tre e lui non può farlo. E’ questo il vero motivo della sua possibile partenza”.

Il Milan saluta Theo Hernandez – “Le qualità non sono messe in discussione, ha dato tanto a questa maglia. C’è una sua volontà di cercare una nuova esperienza e noi l’abbiamo accolto come una cosa normale. La sua cessione non è ancora definita, stiamo lavorando perché ogni secondo cambia qualcosa. Aspettiamo per dire che è una cessione definitiva”.

Mike Maignan – “Non è in partenza, c’è stato l’interessamento da parte di un club inglese, ma non si è trovato l’accordo. E’ un punto di riferimento dentro e fuori dal campo, abbiamo deciso di guardare avanti insieme. Il mercato è imprevedibile, dobbiamo trasmettere entusiasmo. Non ci sarà alcuna rivoluzione, ma serviranno giocatori funzionali per migliorare la qualità della rosa”.

Leao e Pulisic non si toccano, arriva un nuovo bomber

Situazione in attacco – “Si prevede l’acquisto di un giocatori sugli esterni in caso di uscite (di Chukwueze o Okafor). Per quanto riguarda il centravanti, stiamo cercando un altro giocatore da mettere in competizione con Gimenez, che ritengo un ottimo giocatore e abbiamo massima fiducia in lui. Il nuovo giocatore deve avere caratteristiche da centravanti vero, che possa fare la differenza, che è quello che è mancato al Milan con l’addio di Giroud”.

Attaccante dalla Serie A – “Stiamo valutando anche profili fuori dall’Italia. Servirà un giocatore con caratteristiche completamente diverse da Gimenez”. Bomber da 45-50 milioni: “Al Milan manca un centravanti che sta dentro l’area e sa far salire la squadra. Non è una questione di prezzo, ci sono pure delle opportunità. Aspetteremo per fare la scelta giusta. La priorità è il numero 6 davanti la difesa”

Leao non si tocca: “E’ un campione vero, ce ne sono pochi che decidono le partite come lui. E’ fondamentale per il nostro progetto. Abbiamo parlato con lui ed è stato una bella sorpresa. E’ un ragazzo molto competitivo, ci ha chiesto come verrà rinforzata la squadra. Ha tutto per diventare un campione vero. Non abbiamo alcuna offerta per lui, sono state solo voci”.

Pulisic punto di riferimento del Milan: “Sarà un giocatore fondamentale per la nostra squadra, è stato uno dei giocatori più positivi della scorsa stagione. Ha un ruolo importante all’interno di questo”

Camarda via in prestito: “Avrà un ruolo importante nel futuro del Milan. Abbiamo chiuso un accordo con il Lecce dove giocherà per un anno in prestito”.

Nuovi acquisti per il Milan – “Dobbiamo prendere un terzino destro e uno sinistro. Se esce un centrale, arriva un altro centrale”. Attenzione così al nome di Giovanni Leoni, che tanto piace a Massimiliano Allegri. Per quanto riguarda i terzini si punterà sui giovani.