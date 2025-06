Il Monza prova il colpo Cheddira: tutti i dettagli | ESCLUSIVO

Baldissoni e Burdisso al lavoro per convincere l’attaccante italo-marocchino, il cui cartellino è ancora di proprietà del Napoli

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il Monza sta provando a mettere le mani su Walid Cheddira.

Al lavoro Baldissoni e Burdisso: il primo è il massimo rappresentante del consorzio di investitori (il fondo Beckett Layne Ventures) a un passo dall’acquisto del club brianzolo fresco di retrocessione in B; il secondo è il Ds scelto dallo stesso Baldissoni per riportare il Monza subito in Serie A.

L’attaccante messicano piace molto a Burdisso ma anche ad Adriano Galliani, il quale provò a prenderlo già uno e due stagioni fa. Lo stesso Galliani non è escluso possa rimanere all’interno del club dopo l’addio della famiglia Berlusconi.

Ventisette anni compiuti lo scorso febbraio, Cheddira è reduce dalla deludente esperienza in Spagna, all’Espanyol: 1 solo gol in 22 presenze nella Liga. Parliamo, tuttavia, di un giocatore che in cadetteria ha fatto la differenza in B ai tempi del Bari, con 17 reti in 31 presenze.

In qualche modo è ancora legato ai pugliesi, visto che il suo cartellino è tutt’oggi di proprietà di De Laurentiis. Al Napoli, con il quale ha un contratto fino al 2028, è stato però solo di passaggio: 2 presenze in tutto. 6 presenze invece on la Nazionale marocchina, di cui 2 al Mondiale in Qatar del 2022, anche se Cheddira è nato e cresciuto in Italia.

Il Monza gli avrebbe già presentato una proposta importante (contratto da 1,5 milioni) per convincerlo a tornare in Serie B, nonostante qualche offerta estera di maggior prestigio.