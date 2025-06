Dal Mondiale allo scudetto: Tudor ha due priorità per la nuova Juve | CM.IT

Doppia operazione da oltre 100 milioni complessivi per la Juventus: il Dg Comolli al lavoro per accontentare il tecnico croato

Tra campo e mercato, sono giorni caldi per la Juventus impegnata nel Mondiale per Club negli Stati Uniti e che ha già staccato il pass per gli ottavi di finale.

Dalla nuova manifestazione negli ‘States’ il club bianconero ha già incassato oltre 27 milioni di euro, tesoretto prezioso per le manovre estive e rinforzare la rosa a disposizione di Igor Tudor. Il tecnico croato sta confermando la bontà della scelta dirigenziale di confermarlo in panchina e prolungargli il contratto fino al 2027.

Anche Tudor ha messo sul tavolo delle strategie bianconere le proprie richieste: 3-4 acquisti di livello, in grado di aumentare il tasso qualitativo della squadra e compiere un ulteriore step con l’obiettivo di lottare per lo scudetto ai nastri di partenza del prossimo campionato.

David più Sancho: la Juventus si rifà il look in attacco

In cima alla priorità del nuovo Dg Comolli e Tudor ci sono essenzialmente due giocatori offensivi: un centravanti per completare il reparto con Kolo Muani e individuato in Jonathan David, oltre a un profilo talentuoso tra le linee in grado di dare imprevedibilità insieme a Yildiz.

Identikit quest’ultimo individuato in Jadon Sancho, al netto di una possibile permanenza alla Continassa di Conceicao. La Juve ci sta riprovando seriamente per il nazionale inglese, già a un passo dallo sbarco sotto la Mole la scorsa estate. Contatti frequenti nelle ultime ore con il Manchester United e gli agenti del giocatore, senza però fare ‘follie’ come raccolto da Calciomercato.it. Comolli per Sancho non vuole andare oltre un’offerta da 20 milioni di euro più bonus, con i ‘Red Devils’ che hanno fissato a 25 milioni il prezzo per la cessione. Mentre all’ex Borussia e Chelsea è stato proposto un ingaggio di poco superiore ai 5 milioni netti con bonus.

La partita è apertissima, con Sancho tentato anche dal ricco contratto propostogli dal Fenerbahce in Turchia. Il Napoli sembra al momento defilato per l’inglese, che sta riflettendo prima di prendere una decisione definitiva sulla sua nuova destinazione. La Juventus intanto insiste e vuole regalare a Tudor il doppio colpo David-Sancho (per un investimento complessivo da oltre 100 milioni) in vista della prossima stagione.