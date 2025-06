DIRETTA Calciomercato: tutte le news in tempo reale di lunedì 2 giugno

Le ultime notizie su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma e molto altro su rumours e acquisti

Inizia il mese di giugno e si comincia a entrare sempre più nel vivo del calciomercato. Ieri si è aperta infatti la prima finestra valida, fino al 10 giugno, per l’acquisto di nuovi calciatori in vista del Mondiale per Club, ma i temi caldi sono tanti.

Continua a tenere banco la questione allenatori: con Gasperini a cui manca solo la firma con la Roma, la Juve è ancora a caccia di un eventuale sostituto di Tudor che potrebbe anche restare. E poi l’Inter che deve cautelarsi in caso di addio di Simone Inzaghi, corteggiatissimo dagli arabi ma non solo. Ma già da tenere d’occhio i primi possibili clamorosi trasferimenti.

09:15 Inzaghi-Inter, domani il colloquio decisivo per il futuro A meno di cambiamenti dell’ultima ora, ci sarà domani il colloquio tra l’Inter e Simone Inzaghi che sarà decisivo per il futuro del tecnico. Il mister piacentino vuole determinate garanzie, con alle spalle le offerte monstre del’Arabia ma non solo.