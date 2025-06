Morata vuole tornare, l’annuncio UFFICIALE: “Farà tutto il possibile”

L’attaccante spagnolo non appare molto convinto della sua permanenza al Galatasaray: ecco costa succedendo

Dopo aver vinto gli Europei con la Spagna, Alvaro Morata si aspettava di vivere una stagione decisamente diversa da quella appena trascorsa.

Il 32enne sarebbe dovuto essere l’attaccante di riferimento del Milan, ma allo stesso tempo l’uomo spogliatoio, al posto di Olivier Giroud. Così però non è stato. Alla fine con il Diavolo ha giocato fino a gennaio, segnando cinque gol in Serie A e uno in Champions League, al Bernabeu, contro il Real Madrid.

Poi il trasferimento in Turchia, al Galatasaray che lo ha voluto fortemente, prendendolo in prestito oneroso con diritto di riscatto. A Istanbul le reti segnati sono state in totale sette.

Nel frattempo Alvaro Morata ha ritrovato l’amore, tornando con Alice Campello, ma in Turchia non sembra essere scoccata la scintilla, tanto che in un’intervista a Jugones ha rivelato il suo desiderio. Il centravanti della Spagna non ha usato troppi giri di parole: “Ho altri sei mesi lì al Galatasaray, ma poi non so cosa succederà. Certo che vorrei tornare in Spagna – si può leggere su LaSexta.com -. Farò tutto il possibile per tornare a giocare nel Getafe”.

Morata non pensa al Milan, tutti i dettagli dell’accordo con il Galatasaray

Per Morata si tratterebbe chiaramente di un rientro alla base, essendo cresciuto nel settore giovanile del club della città dell’area metropolitana di Madrid.

Morata, inoltre, non esclude un approdo al Siviglia. In questi giorni si era parlato di un’offerta ufficiale degli andalusi: “Non è vero, almeno per quanto ne so. Ma il Siviglia è un grande club, come potrei scartarlo?”. Si domanda ancora Morata, che appare davvero intenzionato a tornare in Spagna il prima possibile.

Alvaro Morata di certo non farà rientro al Milan, in questa estate, anche se renderebbe felice Massimiliano Allegri. Ricordiamo che lo spagnolo si è trasferito durante il calciomercato invernale al Galatasaray, firmando un contratto fino al 20 gennaio 2026. Il Diavolo da questo prestito ha incassato ben sei milioni di euro.

Il riscatto se dovesse avvenire entro il 15 gennaio 2026, costerebbe ai turchi otto milioni, ma i giallorossi potrebbero decidere di estendere gratuitamente il prestito fino al 30 giugno 2026. Se dovesse poi scegliere di riscattarlo entro il 10 giugno, al Milan spetterebbero nove milioni.