Leao shock: addio Milan ma resta in Serie A

Il portoghese riflette sul suo futuro anche in base all’arrivo di Allegri in rossonero: il colloquio del suo entourage ha del clamoroso

Milan e Napoli hanno finalmente stabilito la guida tecnica della prossima stagione. Era da loro che sarebbe partito il tanto atteso valzer degli allenatori, soprattutto dagli azzurri campioni d’Italia. Via Conte, verso la Juve, Allegri sarebbe stato il sostituto già designato con i rossoneri in difficoltà. Invece il mister salentino è rimasto e il mister livornese è tornato a Milanello. E col cerino in mano stanno rimanendo per ora i bianconeri. Che potrebbero anche confermare Igor Tudor, vista pure la mancanza di alternative. I vari Pioli, Mancini, Marco Silva e Genesio di certo non scaldano la piazza.

Ma intanto per Milan e Napoli in primis può partire pure il calciomercato con una direzione ben precisa. In particolare la società di De Laurentiis è quella che si sta muovendo con più energia, è carica e ha intenzione di regalare a Conte una super estate. Questo l’elemento che più di tutti lo ha convinto a restare. Il colpo De Bruyne sarà solamente l’inizio, anche se per il belga manca ancora qualcosina. I partenopei volevano a tutti i costi far svolgere le visite già questa mattina al belga, ma dovranno aspettare qualche giorno. Al momento non c’è preoccupazione, ma solamente servirà un altro po’ di pazienza, probabilmente 7-10 giorni. E poi, oltre a Jonathan David, è spuntato ora un nome clamoroso per raccogliere l’eredità di Kvaratskhelia: Rafael Leao.

Napoli, clamorosa pista Leao: colloquio con Manna

Si prospetta una finestra di mercato di fuoco quella che sta per cominciare in Serie A (a luglio e agosto), col Napoli sicuro mattatore. Dopo De Bruyne, De Laurentiis ha intenzione di accontentare Conte “in tutto”. Ci saranno colpi sugli esterni in difesa, serviranno dei difensori e poi pure degli attaccanti importanti per incrementare i gol segnati. Ad esempio resta ancora da colmare la casella dell’erede di Kvaratskhelia e il nome lanciato da ‘Il Mattino’ è incredibile. Rafael Leao.

Secondo il quotidiano, il portoghese con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan starebbe facendo varie valutazioni e non a caso già da tempo avrebbe cominciato ad aprire a una eventuale partenza. E il suo entourage – guidato dal padre Antonio – avrebbe strizzato l’occhio proprio al Napoli, con tanto di chiacchierata con il ds Giovanni Manna. Se il fuoriclasse in maglia numero 10 decidesse di lasciare i rossoneri i partenopei ci sono e sono molto interessati. L’arrivo di Allegri spalanca degli interrogativi, anche Leao dovrà capire il da farsi.