De Bruyne fa attendere il Napoli: tutto sulle visite mediche e cosa filtra sull’affare | CM.IT

Napoli attende De Bruyne a braccia aperte, ma spunta una novità sulle visite mediche e sulla trattativa

“Abbastanza vicini” a Kevin De Bruyne, aveva detto qualche giorno fa Giovanni Manna alla stampa. Aurelio De Laurentiis aveva addirittura affermato di aver parlato con la famiglia. Insomma, il Napoli ha fretta per chiudere la trattativa e lo sta dimostrando con i fatti.

Chiaramente è comprensibile. Il club azzurro non vuole brutte sorprese e vuole approfittare dell’apertura di questa finestra di mercato pre-Mondiale per club. Addirittura, visto l’ottimismo, si era pensato di far svolgere le visite mediche stesso il 2 giugno a Villa Stuart, per poi lasciare il giocatore alla Nazionale belga allenata da Rudi Garcia, per disputare le gare di qualificazione alla Coppa del Mondo.

Visite mediche non confermate, tutto rinviato a post Nazionale. Il motivo? Nulla di preoccupante. Da quanto filtra dall’ambiente azzurro, il Napoli e il giocatore devono risolvere alcuni dettagli sull’accordo. Si sa, i contratti di Aurelio De Laurentiis non sono banali, sono lunghi e i legali del giocatore devono studiare bene i documenti prima di sottoporre il top player alla firma.

Non c’è dubbio che l’intenzione del calciatore sia quella di indossare la maglia del Napoli per la prossima stagione, nonostante le parole di circostanza del padre dal KDB Cup, torneo giovanile, in cui ha frenato sul passaggio di suo figlio in Serie A: “Le trattative sono ancora in corso”.

Kevin De Bruyne-Napoli: le visite posticipate e la cautela

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il Napoli aveva fretta nel sottoporre De Bruyne alle visite mediche già lunedì 2 giugno. Serve ancora cautela in merito alla riuscita dell’operazione, delicata per il tipo di giocatore con cui si sta trattando.

Insomma, quanto detto da Manna nel ristorante nel cuore di Napoli, con Conte e De Laurentiis a loro fianco, corrisponde esattamente al vero: il club è vicino alla conclusione dell’affare, manca poco. Questione di giorni.

Le visite mediche, dunque, saranno fissate dopo le partite della Nazionale belga. De Bruyne sarà impegnato il 9 giugno in casa contro il Galles. Dopodiché, potrà concentrarsi sul suo futuro. E magari già dal ritiro, con Lukaku a suo fianco, potrà annunciare in prima persona a mezzo stampa quanto sia invogliato dall’esperienza napoletana.

Ad ogni modo, il centrocampista belga e la società azzurra hanno già concordato i parametri dell’ingaggio: sei milioni a stagione per i primi due anni, opzione a favore del Napoli per il terzo. In aggiunta, un ricco bonus alla firma.