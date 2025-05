Napoli attende De Bruyne, ma è ufficiale il primo colpo del Conte bis

Entusiasmo in città per lo Scudetto e per l’annuncio sulla permanenza di Conte sulla panchina del Napoli: annunciato il primo colpo della stagione 2025-26, attesa per altri due annunci

Cresce l’attesa per Kevin De Bruyne. Giovanni Manna è stato chiarissimo alla cena informale assieme a Conte e De Laurentiis: “Siamo abbastanza vicini”. L’accordo con il belga è stato praticamente raggiunto. Biennale da 6 milioni di euro, più l’opzione per il terzo anno.

Serve solo l’annuncio ufficiale. Un annuncio che potrebbe arrivare presto o magari dopo gli impegni con la Nazionale: il Belgio deve giocare le qualificazioni dei Mondiali contro Macedonia e Galles e Kevin è stato regolarmente convocato da Rudi Garcia. Con lui anche Lukaku. La casa è stata già bloccata. Il centrocampista vivrà a Posillipo. Abbastanza vicino a Dries Mertens, che a breve – il 6 giugno – diventerà cittadino onorario di Napoli.

Nel frattempo, dopo l’annuncio ufficiale di Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, che rimarrà ancora sulla panchina del Napoli per la prossima stagione, arriva il primo “colpo” dell’estate 2025.

Napoli, Juan Jesus rinnova, confermato da Conte. Meret vicino all’intesa

Il club azzurro annuncia il primo rinnovo dei calciatori in scadenza di contratto. Juan Jesus resterà in azzurro per la stagione 2025/26, poiché il Napoli ha esercitato l’opzione sul suo contratto. Una questione di formalità, dal momento che Antonio Conte è rimasto in azzurro.

Il mister è riconoscente dell’impegno del brasiliano. E lo stesso calciatore ha dichiarato di recente che Antonio poteva stroncargli la carriera o allungargliela. Si è avverata la seconda opzione.

Juan Jesus è stato importante durante il periodo di assenza di Buongiorno per infortunio. È tornato su alti standard, si è conquistato un anno in più con lo Scudetto sul petto e ritornerà a giocare in Champions League. Il suo ruolo? Resterà una seconda linea, ma con le rotazioni tra le varie competizioni potrà dare una mano alla squadra.

C’è un altro rinnovo importante che tiene banco in casa Napoli, ed è quello di Alex Meret. Il portiere è finalmente vicino al prolungamento del contratto. Sta benissimo a Napoli, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe vincendo il secondo tricolore nel giro di pochi anni. E soprattutto è da considerare fermamente il secondo portiere della Nazionale, dietro solo a Gigio Donnarumma. Mancherebbe solo l’annuncio, resterà per altri due anni a Napoli.

Anguissa, sirene arabe: il rinnovo si allontana

Discorso differente per Anguissa, pronto a lasciare il Napoli dopo 4 stagioni. Arrivato sotto la gestione di Luciano Spalletti il 31 agosto, ha esordito al Maradona in un match complicato contro la Juventus, mostrando subito le sue doti. Ha lasciato il segno nell’anno dello Scudetto, poi il calo oggettivo e la risalita con Antonio Conte. Inaspettatamente ha segnato anche gol importanti quest’anno.

Il Napoli ha esercitato l’opzione del contratto di Anguissa che sarebbe scaduto a giugno 2025. In tal senso, il club evita di perdere a parametro zero uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Manna, dopo il mercato invernale, aveva dichiarato che il giocatore fosse in trattativa per prolungare e adeguare il contratto con il club. Tuttavia, le sirene arabe negli ultimi mesi sono sempre più insistenti. Possibile addio in estate.