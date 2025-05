Napoli sogna in grande: doppio annuncio UFFICIALE, Inter e Juventus avvisate

Una buonanotte dolcissima per i tifosi azzurri: Antonio Conte resta al Napoli e De Laurentiis lancia un annuncio di mercato clamoroso per la Serie A

In un colpo solo, il Napoli dà due schiaffoni alle avversarie di tutta la Serie A e alza l’asticella. Il primo, arriva a orario di cena, dopo l’incontro pomeridiano tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. I due si sono visti in città, lontano da occhi indiscreti, per confermare il matrimonio.

Il mister si è convinto dopo 48 ore dal meeting di Roma. Serviva un faccia a faccia per ritrovare gli stimoli giusti e soprattutto chiarire le visioni societarie. E infatti, lo conferma proprio l’allenatore alla cena al Coco Loco, quando improvvisa una conferenza stampa con gli organi di stampa: “Normale il confronto di fine stagione. Abbiamo la stessa visione. Non c’è niente da dire, siamo persone serie”.

Poi De Laurentiis conferma: “Conte è un grande regista. La cosa è importante che a fine stagione si valuta l’annata, ma anche quale saranno gli obiettivi futuri. Si va in Champions League. Ci sono quattro competizioni da giocare: la Coppa Italia, la Supercoppa la Champions nuova da assaporare e siamo tutti curiosi dell’estrazione”. Poi interviene Conte a gamba tesa, con un sorriso malizioso tra le labbra. Un guanto di sfida alle avversarie Inter, Juventus su tutte: “Abbiamo uno Scudetto da difendere, che è importante“.

Non solo Conte, anche Manna partecipa allo show: (quasi) annunciato De Bruyne

Viene chiesto anche dell’affare Kevin De Bruyne e a quel punto lo stesso Aurelio De Laurentiis invita Giovanni Manna a presentarsi dinanzi alle telecamere, per fare chiarezza.

Il ds azzurro è di pochissime parole, non si sbilancia ma fa capire chiaramente che l’affare è quasi portato al termine: “Siamo abbastanza vicini a De Bruyne”. Non sarà solo questo il profilo che farà sognare i tifosi del Napoli. De Laurentiis e Conte hanno ragionato in queste ore proprio su chi puntare e su come modificare la rosa, in vista delle tante partite e tante competizioni da giocare.

Al termine della conferenza, il mister ringrazia i tifosi per la passione mostrata e l’affetto degli ultimi giorni. Ricorda a tutti che è importante festeggiare ancora lo Scudetto, perché si è lavorato sodo per un’intera stagione. E a quel punto chiude con una battuta: “Amma faticà, again“.