Dalla Juventus a De Bruyne: cos’è cambiato in Conte dopo lo scudetto a Napoli | CM.IT

La tentazione della Juventus, la promessa della moglie Elisabetta, la chiacchierata con De Laurentiis: cosa vuole Conte e come cambia il suo futuro

Il Napoli fa visita a Sua Santità Papa Leone XIV. Aurelio De Laurentiis porta la squadra a Città del Vaticano. Antonio Conte è emozionato, sente molto il momento da cattolico praticante. Dopo questo incontro, il vertice aziendale. Il ds Manna, l’ad Chiavelli e naturalmente il presidente De Laurentiis e mister Conte. Si parla di presente, molto più che di futuro. Perché il domani è ora.

Sulle tracce del tecnico pugliese c’è la Juventus, il primo nome della lista per il post Mondiale per club, che spetterà ad Igor Tudor. Le parole dell’allenatore croato sono state piuttosto forti dopo la vittoria contro il Venezia. Chiede fretta per una decisione definitiva, prima della competizione internazionale. Mentre il suo agente frena e abbassa i toni. Ad ogni modo, la Juve è lì, una chiara tentazione per Conte, che potrebbe ugualmente giocare la Champions League e partire in pole position, come nei suoi desideri.

Ma in realtà, Aurelio De Laurentiis vorrebbe consegnargli proprio questo scenario con la panchina azzurra: vuole fare quello step indicato da Conte appena 350 giorni fa, quando veniva annunciato come nuovo mister del Napoli. E la trattativa spedita su De Bruyne ne è la dimostrazione.

Conte, com’è andato il vertice a Roma con De Laurentiis

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il meeting tra Conte e De Laurentiis durato circa 3 ore nell’abitazione romana del presidente è terminato con una sorta di pausa di riflessione. I due si sono parlati dopo giorni in cui sembrava ormai un destino già scritto. Certo, serviva ancora un incontro formale. Non bastava una cena a Ischia per il compleanno di De Laurentiis o una cena Scudetto davanti a tutti. Serviva guardarsi negli occhi.

L’esito dell’incontro, dunque, ha dato una prima risposta significativa: 48-72 ore di riflessione. Nessuna rottura netta ad oggi. Si valuta ancora, si tratta. Si pensa. In caso di fumata bianca, Conte resterà il comandante del Napoli per la prossima stagione; in caso di fumata nera, Massimiliano Allegri sarebbe pronto a sbarcare in città e iniziare una nuova avventura.

L’idea di De Laurentiis per scacciare la Juve

Il mister è sempre stato piuttosto schietto nelle uscite pubbliche e in quelle private. Il mercato di gennaio non è piaciuto ad Antonio Conte, è evidente. Non si aspettava che il Napoli, in piena lotta per il titolo lasciasse partire il miglior calciatore e non lo sostituisse neppure. Lo Scudetto è arrivato ugualmente e guai a parlare di miracolo, perché la squadra ha sudato e si è conquistata questo titolo.

De Laurentiis, però, non vuole perdere Conte e non vuole rinforzare una sua rivale per la lotta Scudetto, la Juve. Per convincerlo a restare dopo il passo falso commesso a gennaio con Kvaratskhelia si è dato subito da fare dando carta bianca per Kevin De Bruyne. Si tratterrebbe di un affare pazzesco sotto diversi punti di vista, a partire dalla qualità del calciatore fino alla visibilità del club e del campionato.

Ma non è il solo obiettivo. Il patron azzurro vuole consegnare a Conte una rosa adeguata, fatta di giocatori forti, pronti. Non basta il belga, tanti profili da valutare. Per l’attacco occhio a Zaccagni, senza coppe europee. Per il centrocampo possibile nuovo rinforzo Davide Frattesi. C’è una visione sul mercato estivo che va in una determinata direzione: la qualità della formazione va migliorata sensibilmente.

Conte deve valutare anche ciò che gli accade intorno. Il suo staff si trova bene. L’uomo di fiducia Lele Oriali sta benissimo a Napoli e ha aiutato tanto il mister in questa stagione folle. “Speriamo di esserci” aveva confessato ai tifosi qualche settimana fa a Castel Volturno in riferimento alla prossima stagione. Ma anche Lukaku: “Farò di tutto per convincerlo a restare”. Per non parlare della moglie Elisabetta. La donna ha promesso all’onda umana azzurra del Lungomare di Napoli che “farà di tutto” per trattenere il mister a Napoli.

Ora la palla passa ad Antonio Conte. È ad un bivio: in pochi giorni deve dare una risposta. Questo incontro a Roma, come più volte raccontato su Calciomercato.it, sarebbe servito per chiarire tanti aspetti, anche personali. Nulla era già scritto e nulla va dato per scontato.