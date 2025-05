Psg, allarme Kvaratskhelia per l’Inter: stop nel riscaldamento

L’esterno offensivo georgiano è stato costretto a fermarsi poco prima della finalissima di Coppa di Francia

Archiviata la delusione per il modo con cui è stata persa la volata Scudetto contro il Napoli, l’Inter dovrà essere brava a resettare e a non disperdere importanti energie nervose in vista della finalissima di Champions League contro il Psg.

La lunga attesa è ormai cominciata per gli uomini di Inzaghi, non ancora per il Psg. Dopo aver fatto riposare molti big nelle ultime gare di campionato, Luis Enrique era intenzionato a schierare l’once de gala in vista della finale di Coppa di Francia contro il Reims. Al momento del riscaldamento pre gara, però, Khvitcha Kvaratskhelia è stato costretto ad alzare bandiera bianca, lasciando spazio a Desiré Doué.

L’esterno offensivo georgiano – autentico protagonista nello scacchiere di Luis Enrique da quando è volato all’ombra della Tour Eiffel – ha infatti accusato un forte mal di testa, secondo quanto riportato da l’Equipe. Annunciato nella formazione titolare dallo speaker, Kvaratskhelia ha poi interrotto il riscaldamento, sollecitando l’attenzione dello staff sanitario del Psg. Le sue condizioni non destano comunque particolari condizioni dal momento che la scelta di non gettare nella mischia Kvara dal 1′ è stata di natura precauzionale. Vi forniremo comunque nuovi dettagli qualora dovessero emergere ulteriori novità a riguardo.