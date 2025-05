Conte-Juve, dopo Oriali parla Lukaku: “Secondo me andrà in un solo modo”

In casa azzurra persistono i dubbi sul futuro del tecnico, ma le parole dello storico componente dello staff non lasciano dubbi

Prima il tempo dei festeggiamenti, poi sarà tempo di fare valutazioni sul futuro. Il Napoli si gode il suo quarto scudetto, ma nel frattempo si ragiona già in vista della prossima stagione.

Perché il futuro di Antonio Conte in azzurro non è affatto certo. Il tecnico, dopo aver vinto, potrebbe lasciare per altri lidi, forse per un ritorno nella Torino bianconera. La Juventus è a caccia di un nuovo allenatore e Conte è la prima scelta. E come possibile erede, il Napoli avrebbe scelto Massimiliano Allegri. L’addio di Conte ancora non è certo, ma anche le parole pronunciate dal presidente De Laurentiis subito dopo la vittoria dello scudetto hanno lasciato più di una perplessità.

Napoli-Conte, Oriali e Lukaku sperano nella permanenza

A cercare di convincere Conte potrebbe essere Lele Oriali, punto fermo del suo staff tecnico: “Per fortuna è un binomio che funziona, visti i risultati che otteniamo. Quello napoletano è un popolo impagabile, meritano tutto questo. Ci hanno accolto subito con affetto e non potevamo fare altro che ripagarlo”.

Oriali ha poi aggiunto in merito ad una possibile permanenza: “Spero che ci sia ancora la possibilità di continuare. Non so ancora cosa farà il mister, spero si possa continuare qui ancora per altri anni, anche perché mi sono trovato benissimo, come anche la mia famiglia. Se glielo abbiamo detto? Sempre, tutti i giorni”. Lo stesso Conte ha sottolineato il grande entusiasmo che la città e il popolo partenopeo vivono: “Questo entusiasmo e questa passione penso che sia qualcosa di straordinario e difficilmente la puoi trovare dappertutto”.

Anche Romelu Lukaku, punto fermo dell’attacco azzurro, ha parlato del suo approdo a Napoli e proprio del tecnico: “La sua chiamata è durata 15 secondi, ho capito subito appena mi ha telefonato. Il mister cerca di spingermi al massimo al massimo per andare avanti. Tutta la squadra l’ha seguito, abbiamo lavorato per crederci e l’abbiamo portato a casa. Futuro? Con il Napoli ho un contratto di tre anni, farò di tutto per farlo rimanere qui”.