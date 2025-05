Futuro Conte, De Laurentiis spaventa tutti: “Non dobbiamo obbligare nessuno”

Napoli, durante la festa si inizia a parlare del futuro del tecnico salentino: il commento del presidente azzurro

Il Napoli è campione d’Italia: decisivo il successo contro il Cagliari per 2-0 al Maradona. Una vittoria che permette agli azzurri di vincere il titolo con un punto di vantaggio sull’Inter. E’ il trionfo di Antonio Conte, che conquista il gradino più alto del podio con tre squadre diverse.

Grande gioia in casa azzurra, con il presidente Aurelio De Laurentiis che a ‘DAZN’ ha commentato il successo e il quarto scudetto della storia del Napoli, il secondo della sua gestione: “Mi sento molto leggero, 4 è un bel numero, speriamo sia l’inizio di una continuità che dal nord cerchiamo di portare al sud”.

2 scudetti negli ultimi 3 anni? “Non era facile, quando ho conosciuto Conte mi ha colpito la sua mentalità. Lo scorso novembre ho cercato di portarlo subito a Napoli e con la sua professionalità mi ha detto “Non abbiamo costruito la squadra insieme, fammi venire a giugno”. Obiettivo farlo restare qui? Mai dire mai, gli allenatori hanno una loro personalità che va rispettata, non dobbiamo obbligarli anche se esistono contratti di ferro, Napoli è Napoli e va rispettata, se uno vuole mettersi a disposizione come lui ha fatto quest’anno siamo tutti quanti pronti siamo pronti a seguirlo come un grandissimo condottiero, perché mi farebbe piacere se lui si cimentasse con la Champions. Perché la Champions è qualcosa di veramente importante, da quando l’hanno modificata ancora di più”.

Infine un commento sul passato e sul presente: “Abbiamo raccolto il Napoli in tribunale, sono 15 anni che andiamo in Europa, la gente forse se lo dimentica, i bimbi oggi in maniera fiera indossano i colori del Napoli, e io ne sono orgoglioso, perché i bimbi sono il nostro futuro e il nostro domani”.