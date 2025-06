DIRETTA Calciomercato: tutte le news in tempo reale di domenica 1 giugno

Le ultime notizie su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma e molto altro su rumours e acquisti

Inizia il mese di giugno e si comincia a entrare sempre più nel vivo del calciomercato. Oggi inizia infatti la prima finestra valida, fino al 10 giugno, per l’acquisto di nuovi calciatori, ma i temi caldi sono tanti.

In casa Inter e Juventus, ad esempio, tiene banco il rebus allenatore, oltre alle mosse per rinforzare le rispettive rose. Si muovono, naturalmente, anche il Napoli campione d’Italia, il Milan, la Roma e così via. Sul nostro portale, seguite tutti gli aggiornamenti in tempo reale.