Tutti pazzi per Leoni: pressing di Tare, il Milan vuole soffiarlo a Inter e Juve

Le ultime sul difensore italiano, che piace davvero a tutti. Il punto della situazione in vista dell’estate

Senza l’infortunio, sarebbe a vestire la maglia azzurra della Nazionale di Luciano Spalletti già a soli 18 anni. La seconda parte di stagione di Giovanni Leoni, d’altronde, non è passata inosservata nemmeno al Commissario tecnico dell’Italia.

Il Ct così aveva deciso di puntare sul classe 2006 del Parma viste le diverse assenza al centro, ma un problema di natura non gli ha permesso di esserci. Per Leoni, dunque, l’appuntamento con la Nazionale maggiore è solo rimandato. Così il classe 2006 può godersi le meritate vacanze dopo aver giocato 17 partite con la maglia gialloblu. E’ stato Christian Chivu a dargli fiducia e nel girone di ritorno è diventato un punto fermo della squadra.

Ora, come detto, può pensare al mare, ma tra una nuotata e l’altra sarĂ chiamato a rispondere diverse volte al telefono, che rischia di squillare parecchio. Le big della Serie A, infatti, hanno capito che serve fare in fretta per strapparlo al Parma e per non rischiare che anche la Premier League si accorga di lui.

Serie A, le big pensano a Leoni: c’è anche il Milan

Il rischio che si scateni una vera e propria asta è davvero concreto: d’altronde sono diversi i club, che dopo aver mandato i propri scout al Tardini, hanno chiesto informazioni ai gialloblu.

Lo ha fatto il Milan, con Geoffrey Moncada, ma ora anche Igli Tare e Massimiliano Allegri sono intenzionati a puntare sul giovanissimo calciatore per rafforzare una squadra che ha bisogno di almeno un paio di centrali, meglio se italiani. Così Giovanni Leoni può davvero essere il colpo giusto per il nuovo Milan.Â

Un Milan, che in estate perderà sia Malick Thiaw che Fikayo Tomori. Il primo è destinato a tornare in Germania, il secondo in Inghilterra, permettendo al Diavolo di incassare una cifra di almeno 50 milioni di euro. Presto il club rossonero aprirà una trattativa con il Parma, ma la concorrenza non è certo poca.

Anche la Juventus, infatti, ci sta pensando seriamente al pari del Napoli di Antonio Conte e dell’Inter. I nerazzurri, d’altronde, hanno bisogno di ringiovanire un reparto che si affida ancora ad Acerbi e de Vrij. Per quanto riguarda il Milan, oltre a Leoni, piacciono anche Comuzzo e Coppola. Quest’ultimo è certamente quello piĂą facile da raggiungere, ma anche in questo caso la concorrenza è agguerrita.