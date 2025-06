Inzaghi e il futuro in Arabia: la reazione del mister a Striscia la Notizia

Ecco cosa è successo al momento della consegna del Tapiro d’Oro al tecnico dei nerazzurri: il punto della situazione

È una stagione da zero titoli per l’Inter, che ha chiuso come peggio non si poteva. La finale contro il PSG, persa 5-0 farà parare ancora per molto tempo.Â

Sarà davvero complicato da dimenticare per i nerazzurri, ma da domani bisognerà provare a guardare avanti. C’è un Mondiale per Club da preparare e giocare. C’è un calciomercato da vivere finalmente da protagonisti, per rafforzare un organico, che ha diverse lacune da colmare.

Serve allungare la rosa con rinforzi di spessore, giovani e forti, come vuole Oaktree. Ci sarà dunque da lavorare parecchio per Beppe Marotta e i suoi uomini, che per prima cosa, però, dovranno capire se si ripartirà da Simone Inzaghi. Martedì è atteso il faccia a faccia che ci dirà cosa ne sarà dell’ex Lazio. Â

Tapiro per Inzaghi: “Non ho tanta voglia di parlare. E’ andata male”

Capiremo se ci saranno le basi per andare avanti insieme o se si preferirà separarsi, con il tecnico che a quel punto potrebbe volare in Arabia Saudita. Saranno, dunque, giorni di attesa per il popolo nerazzurro.

Nel frattempo, però, Simone Inzaghi è tornato a parlare. Lo ha fatto ai microfoni di Striscia La Notizia. Il mister è stato intercettato dall’inviato Valerio Staffelli che gli ha consegnato un mega Tapiro d’Oro. L’ex Lazio è apparso davvero di poche parole, spiega il sito nell’anticipazione:

“Siamo andati male. Oggi non ho tanta voglia di parlare. Sono sempre stato sportivo: la sconfitta fa male, ma la accettiamo. Siamo arrivati in finale di Champions, ancora più convinti. Il PSG è una squadra forte, ha meritato di vincere”. Afferma Inzaghi. Arriva pure un accenno legato al futuro. Valerio Staffelli gli chiede della possibilità di andare in Arabia. La domanda, però, non riceve alcuna risposta, con il mister che fa scena muta.

Sui social così non sono mancati i commenti:

Se le strade tra l’Inter e Simone Inzaghi dovessero separarsi, per Beppe Marotta sarà inevitabile trovare un nuovo allenatore. Allenatore, che ovviamente non potrà essere Massimiliano Allegri, che ha chiuso per il Milan. Il livornese sarebbe diventato un serio candidato alla successione dell’ex Lazio. Ora attenzione a Cesc Fabregas, un profilo che piace parecchio all’Inter e alla sua dirigenza