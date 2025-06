“Non ha risposto alla convocazione”: Spalletti svela tutto, giallo in Nazionale

In conferenza stampa è intervenuto il ct dell’Italia. L’annuncio sul difensore dell’Inter e la risposta alla convocazione

Messa in archivio la stagione regolare è tempo di fermarsi un attimo per dare spazio ai prossimi impegni delle nazionali prima poi di concentrare forze e attenzioni sul Mondiale per Club.

Torna quindi sotto i riflettori l’Italia di Luciano Spalletti che nei prossimi giorni sarà impegnata contro Norvegia e Moldavia con un doppio appuntamento valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Parola quindi al commissario tecnico che in conferenza stampa ha ammesso: “In Norvegia ci giochiamo molto sul fatto se parteciperemo al Mondiale oppure no, per cui noi lo sappiamo bene tutti. Ce lo siamo detti a vicenda già nel primo incontro di ieri, c’era Buffon presente. Si va ad assolvere questo compito che ci è stato consegnato, si va a giocarci questa qualificazione che per noi è fondamentale”.

Nel corso del suo intervento c’è stato spazio anche per un giudizio sull’Inter: “Ha fatto una stagione straordinaria, è arrivata in fondo a tutte queste competizioni. Ha dovuto soccombere con squadre fortissime come Milan, Napoli, PSG. Io darei più forza al suo percorso che a queste sconfitte, conosco le difficoltà che ci sono là dentro”.

Italia, Spalletti e l’annuncio su Acerbi: “Non ha risposto alla convocazione”

Spalletti ha quindi proseguito il discorso sull’Inter: “Le vittorie contro Bayern e Barcellona sono cose straordinarie. Poi chiaro che ci si rimane male. Quando si arriva in fondo a un campionato così tirato ci sta di non essere così brillanti, e ieri sera l’Inter è stata al di sotto delle sue reali forze”.

Tra l’elenco dei convocati di Spalletti per i prossimi impegni c’era anche un interista come Acerbi che però ha sorpreso tutto. Il ct ha infatti precisato: “Acerbi non ha risposto alla convocazione, è una cosa di stamani, prendiamo atto e si va avanti. Una questione fisica? No. Ha ripensato a quello che è successo attorno a lui. Io lo avevo convocato per questo motivo, avevo detto più volte di stare attento a quello che propone il campionato”.

Spalletti ha quindi ribadito come il calciatore “già in precedenza aveva avuto delle perplessità, era stato operato, aveva avuto problemi fisici. Bisogna prendere atto di quelle che sono le reazioni e i pensieri di questi calciatori. Se verrà sostituito? Abbiamo da valutare alcune situazioni, ma per il momento no”.