Sarri-Lazio, ci siamo: tutto pronto per il ritorno | CM.IT

In casa biancoceleste deciso il ritorno del tecnico toscano: tutto pronto dopo l’apertura degli scorsi giorni

Dopo l’apertura degli scorsi giorni arriva la chiusura. Una chiusura che sembra definitiva in senso positivo. Perché Maurizio Sarri è pronto a tornare a sedersi sulla panchina della Lazio.

L’esperienza di Marco Baroni sembra prossima quindi a concludersi dopo una sola stagione. Un’annata in cui la Lazio ha sfiorato fino all’ultimo la Champions League, ma alla fine ha concluso addirittura senza neppure conquistare una qualificazione in Europa. E per tentare di risalire la china il club ha pensato ancora una volta a Maurizio Sarri. Da Vieira a Gilardino, da Nesta a Conceicao passando per Thiago Motta sono stati diversi i profili sotto osservazione, ma il legame sempre intatto con lo stesso Sarri ha pesato e non poco.

Il rapporto era rimasto intatto, ma serviva un chiarimento con il presidente Lotito. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, risulterebbe ormai tutto fatto per il ritorno a Roma del tecnico toscano. Un accordo trovato sulla base di un contatto biennale con opzione per un’ulteriore stagione. Sarri si appresta dunque a diventare il prossimo tecnico della Lazio: i biancocelesti hanno deciso di ripartire da lui.