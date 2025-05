DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie del 30 maggio LIVE

Le ultime notizie sulle principali trattative di oggi, i movimenti delle principali big del nostro campionato e all’estero

A campionato concluso, è il momento di pensare già al futuro per tutte le squadre. Giocatori e staff in vacanza, le dirigenze invece sono al lavoro, con il calciomercato che sta già entrando nel vivo.

Continuano le varie mosse per gli allenatori della Serie A, gli incastri pian piano si materializzano. Antonio Conte è stato il primo tassello con la sua permanenza al Napoli, che ora è pronto a una campagna acquisti super. Allegri è arrivato al Milan, sono ore poi decisive per Gasperini alla Roma mentre la Juve studia le prossime mosse ma deve fare in fretta. Intanto la Lazio è pronta a stringere tra Baroni e Sarri. Seguite tutti gli aggiornamenti live, minuto per minuto, su Calciomercato.it.