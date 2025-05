Addio UFFICIALE in Serie A: ha rescisso il contratto

Svolta in una delle big del massimo campionato, il contratto giunge a termine: la notizia è di poco fa

Si sta infiammando, a dir poco, il calciomercato, tra il valzer degli allenatori e non solo. I primi giorni dopo la chiusura del campionato hanno già riservato diversi colpi di scena e altri dobbiamo aspettarcene da qui in avanti a stretto giro di posta, già nelle prossime ore.

Dopo la conferma di Conte al Napoli, l’addio di Giuntoli alla Juventus, l’arrivo di Allegri al Milan, è il turno dell’ufficialità dell’addio di Palladino alla Fiorentina. Ieri, avevamo riportato la notizia delle dimissioni del tecnico viola, giunte come un fulmine a ciel sereno. Quest’oggi, il club toscano ha annunciato la risoluzione consensuale del suo contratto e di quello del suo staff.

Una svolta che adesso accende i riflettori sia sulla panchina viola, che sul futuro dell’allenatore partenopeo. Nel primo caso, sono in corsa Gilardino, Sarri e Baroni per la Fiorentina, con la candidatura anche di Daniele De Rossi, anche se questa ultima pista non si preannuncia facile. Quanto a Palladino, invece, una ipotesi che sta iniziando a circolare con forza potrebbe essere quella dell’approdo alla Lazio in sostituzione di Baroni. Gli intrecci potenziali sono numerosi, come vediamo, e contribuiranno a tenere alto l’interesse degli appassionati e degli addetti ai lavori. Si attendono sviluppi, sui quali vi terremo costantemente aggiornati, come sempre, sulle pagine del nostro sito.