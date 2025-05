“Non è cambiato nulla”, ma Palladino resta in bilico: 3 nomi per la panchina della Fiorentina

Sarri e non solo, ecco chi potrebbe approdare a Firenze al posto dell’ex tecnico del Monza. Le parole del Dg viola Ferrari dopo l’assemblea di Lega

“Non è cambiato nulla”. Così il Dg della Fiorentina Alessandro Ferrari a margine dell’assemblea di Lega e in merito alle dure parole di Pradè dopo il ko in casa del Venezia, parole che sembravano tutte indirizzate a mister Palladino.

“Dopo una sconfitta a Venezia, è normale che un direttore sportivo dica ‘faremo delle analisi sulle cose che non hanno funzionato’. Non mi sembra qualcosa di trascendentale, anzi, è necessario – ha aggiunto Ferrari – Quindi Palladino resta? Ci abbiamo parlato una settimana prima, prima ancora della gara con il Betis – ha risposto il Dg viola – Non è cambiato nulla e, quindi, non c’è niente da dire. Tutto come allora, non è che in una settimana cambia qualcosa”.

Palladino resta in bilico: Sarri e non solo, i nomi dei possibili successori sulla panchina della Fiorentina

Palladino ha ufficialmente rinnovato fino al 2027 – il presidente Commisso ha esercitato l’opzione presente nel contratto – poco prima del match di ritorno col Betis, tuttavia la sua permanenza sulla panchina dei ‘Gigliati’ non è affatto sicura. Anzi…

In virtù anche dei suoi rapporti non idilliaci con lo stesso Pradè, il futuro a Firenze del tecnico campano è fortemente in discussione. Per la sua eventuale sostituzione restano validi i nomi di Maurizio Sarri, Alberto Gilardino e Marco Baroni, quest’ultimo in caso di divorzio dalla Lazio.