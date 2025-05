Serie A, terremoto in panchina: arrivano le dimissioni improvvise

L’addio dell’allenatore coglie tutti di sorpresa: cosa sta succedendo e come cambiano gli equilibri

Come avevamo abbondantemente preannunciato, il valzer degli allenatori caratterizza questa fase iniziale di calciomercato, offrendo spunti, motivi di interesse, rumours di vario genere e ribaltoni improvvisi. Tra i quali, uno che giunge in maniera inattesa, come un fulmine a ciel sereno.

Secondo ‘Sky Sport’, infatti, alla Fiorentina ci sarebbero state le dimissioni di Palladino. Il tecnico viola ha concluso la stagione al sesto posto in campionato, strappando il pass per la Conference League all’ultima giornata, ma all’improvviso si sarebbe consumata la rottura con il suo club. I toscani starebbero cercando di ricomporre il tutto e di convincerlo a rimanere, tornando sui suoi passi. Ma se la missione non dovesse riuscire, si aprirebbe, inevitabilmente, la corsa alla successione.

Palladino aveva rinnovato il contratto solo poche settimane fa, con la Fiorentina, ma, come abbiamo raccontato su Calciomercato.it, la sua posizione non era comunque così salda. Per il dopo Palladino in corsa nomi come Sarri, Gilardino, Baroni, anche se starebbe prendendo piede anche la candidatura di Daniele De Rossi per i gigliati, se non si dovesse giungere a una ricomposizione della frattura. Quanto allo stesso Palladino, una panchina che potrebbe liberarsi per lui potrebbe essere quella della Lazio, nel momento in cui dovesse esserci l’addio di Baroni, proprio il tecnico battuto al fotofinish nell’ultima giornata per un piazzamento in Europa, in un rocambolesco testa a testa a distanza.