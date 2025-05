Inzaghi tra sogno Champions e rebus futuro: “Fiero di allenare questa squadra”

Ci siamo per la finalissima di Champions League: le dichiarazioni alla vigilia dell’allenatore nerazzurro

Manca ormai poco alla finalissima di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain, con la squadra nerazzurra arrivata questa mattina a Monaco di Baviera.

Vigilia dedicata alle conferenze stampa di rito e alla rifinitura pre gara all’Allianz Arena, con l’allenatore nerazzurro che come di consueto è intervenuto davanti ai microfoni per presentare la grande sfida contro i francesi di Luis Enrique.

Finale – “Abbiamo curato ogni particolare nei minimi dettagli, ho tutta la squadra a disposizione e c’è grande fiducia. Sono fiero di allenare questo gruppo di giocatori”.

Futuro – “Ci incontreremo con la società dopo la finale con molta tranquillità e sceglieremo come sempre per il bene dell’Inter. Domani ci manca l’ultimo passo, quello più importante. I ragazzi hanno sempre messo il cuore in campo”.

PSG-Inter, Inzaghi prima della finale: “Ci siamo lasciati alle spalle la delusione scudetto”

Sogno Champions – “Da bambino sognavo di vincere la Champions, da calciatore non ci sono riuscito e adesso ci proverò da allenatore. Ogni partita fa storia a sé: in campo non va il fatturato, conterà ogni minimo dettaglio”.

Sulla formazione e le condizioni di Pavard: “Non deve esserci ossessione, i ragazzi stanno tutti bene e dopo la rifinitura scioglierò la miglior formazione possibile. Ci siamo lasciati alle spalle la delusione del campionato e siamo pronti per domani. Pavard? Le sensazioni sono positive, si è allenato bene in questi giorni. Per noi è un giocatore molto importante e se dopo la rifinitura dimostrerà di essere pienamente recuperato giocherà dall’inizio”.

Lautaro e Barella leader – “Ho voluto qua con me Lautaro e Barella perché sono il capitano e il vicecapitano, due leader di questa squadra. Hanno la maglia dell’Inter cucita addosso”.

Tifosi e Luis Enrique – “Speriamo di regalare un’altra grande gioia ai tifosi, che anche ieri ci sono stati vicini. Luis Enrique? È un grande allenatore, lo stimo molto sia come allenatore che come persona”.