Niente Conte né Gasperini, la Juve vira su uno straniero mai stato in Serie A

La Juventus costretta a virare su un altro profilo dopo essersi fatta sfuggire Antonio Conte: ecco il profilo seguito da Chiellini

Antonio Conte resterà a Napoli almeno per un’altra stagione. Respinte le avances della Juventus, anche grazie al corteggiamento e le garanzie offerte dal presidente Aurelio De Laurentiis.

A nulla è valso il pressing nei confronti di Gian Piero Gasperini, promesso sposo alla Roma. Il tecnico lascia l’Atalanta per vivere una nuova esperienza nella Capitale e non tornerà alla Juventus, dove iniziò il suo percorso da mister. Infatti, dal 1998 al 2003 Gasperini allenò le giovanili bianconere, per poi spiccare il volo più tardi al Crotone, poi Genoa e il salto all’Inter. La carriera parla da sé.

Ora la società bianconera, pronta ad una rivoluzione dirigenziale con Giorgio Chiellini protagonista assoluto, ha virato su un altro profilo proveniente dalla Premier League: si tratta di Marco Silva. Il tecnico ha chiuso la stagione all’undicesimo posto con il Fulham, alla sua quarta stagione a Londra.

Chi è Marco Silva, il nuovo nome per la Juventus

Nato a Lisbona, Marco Silva è un ex difensore. Non ha mai militato in top club e ha disputato anche campionati di secondo o terzo livello in Portogallo. Ma da allenatore si è tolto sicuramente qualche soddisfazione in più.

Ha allenato l’Estoril, poi il salto allo Sporting Lisbona nel 2014, con il quale ha conquistato anche la Coppa di Portogallo. Poi è uscito dai suoi confini, allenando Olympiacos, Hull City, Watford, Everton e dal 2021 al Fulham. Con i londinesi ha centrato subito la promozione, fino a restare per altre tre stagioni di fila in Premier League. Il suo vero grande successo da allenatore è arrivato in Grecia, nel suo unico anno ad Atene, quando nel 2016 vinse il campionato creando un divario enorme con la seconda e la terza in classifica.

Il suo contratto con il Fulham è in scadenza al 2026, ma a seguito del Mondiale per Club – che spetterà all’attuale allenatore Igor Tudor – la Juventus potrebbe affondare il colpo e strapparlo dall’Inghilterra.

Il modulo più utilizzato in carriera da Marco Silva è il 4-2-3-1, che in qualche modo si sposa anche con le esigenze tattiche della rosa bianconera. Le sue esperienze europee sono arrivate solo con l’Estoril Praia, Sporting Lisbona e Olympiacos, ma con la Juventus potrebbe esordire in Champions League.