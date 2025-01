Calciomercato, tutte le news e le trattative di giovedì 30 gennaio

Le ultime notizie di calciomercato dei venti club di Serie A e non solo. Le trattative di Inter, Juventus, Napoli, Milan e di tutte le altre: gli aggiornamenti in tempo reale

Si è aperta ufficialmente il 2 gennaio la sessione del mercato invernale, la finestra di ‘riparazione’ con tante squadre del massimo campionato di Serie A che proveranno a rinforzarsi per la seconda parte di stagione.

Mentre Giuntoli chiude il mercato in entrata a meno di occasioni particolari (ma c’è da valutare come sta Kalulu), aspettando l’eventuale offerta del City per Cambiaso che potrebbe seriamente non arrivare, le altre big italiane negli ultimi giorni di mercato studiano opportunità per puntellare la rosa. Ma senza svenarsi. La Roma lavora a un centrale di difesa dopo l’uscita di Hermoso, la Lazio spera di chiudere in fretta la telenovela Casadei e portare a casa anche Sylla. L’Inter può prendere Zalewski, ma vannon risolte diverse questioni, Il Milan spera ancora in Gimenez, che però si è infortunato in Champions. Per l’Atalanta possibile colpo in attacco, soprattutto se dovesse partire realmente Zaniolo. Tutte le trattative di giovedì 30 gennaio.