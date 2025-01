Fiorentina attivissima: Comuzzo-Napoli e discorsi avviati con la Juve per Fagioli | CM.IT

Fiorentina alle prese con diverse trattative di calciomercato, in entrata e in uscita: Comuzzo e Fagioli non sono i soli

Nelle ore della trattativa con il Napoli per Comuzzo, la Fiorentina accelera per Nicolò Fagioli che, da diverso tempo, è fuori dai piani della Juve.

Il centrocampista ha dato il suo assenso e, come raccontato, ormai da diversi giorni le parti ragionano sulla formula della cessione. I bianconeri vorrebbero monetizzare infatti la partenza del giocatore inserendo l’obbligo di riscatto, mentre la Viola ragiona su un diritto, senza particolari esborsi economici. Nelle scorse settimane si è parlato a lungo anche di Bondo e di Frendrup, altri profili molto apprezzati, ma il Genoa continua a chiedere cifre molto elevate per il suo centrocampista, tanto che ad inizio mercato è stata respinta un’offerta dell’Atalanta da quasi 20 milioni.

Saranno in ogni caso giorni caldissimi per la Viola, che lavora su più tavoli sia in entrata sia in uscita. Nei ragionamenti delle scorse ore, c’è stato anche un pensiero su Zalewski che è in uscita dalla Roma ed ha scelto l‘Inter. Ieri l’esterno polacco ha rifiutato il Marsiglia: vuole rimanere in Italia e la possiilità di giocarsi lo scudetto lo affascina molto. Ma l’Inter non vuole spendere soldi a gennaio per ingaggiarlo. Secondo il club milanese, l’unica soluzione sarebbe quella di prenderlo in prestito con diritto di riscatto, ma questo accordo possibile solo dopo un rinnovo di contratto con la Roma, per almeno un altro anno.

La #Fiorentina spinge per #Fagioli (nel mirino anche del #Marsiglia). La volontà è quella di chiudere a breve anche con la #Juventus. Nei ragionamenti delle scorse ore, c’è stato anche un pensiero su #Zalewski, che è in uscita dalla #Roma ed ha scelto l’#Inter. Ieri il no al… — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) January 30, 2025

Aggiornamento #Fagioli–#Fiorentina: la pista è sempre più concreta. Discorsi avviati tra tutte le parti in causa, viola, in questo momento, in pole position per il centrocampista della #Juventus @calciomercatoit @RiccardoMeloni4 https://t.co/vpuOP0GbO7 — Alessio Lento (@alessio_lento) January 30, 2025

Tornando a Fagioli, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, sono previsti nuovi contatti nelle prossime ore per cercare di trovare la quadratura del cerchio. Restano, sullo sfondo, tutte le altre piste, italiane ed estere, per il centrocampista bianconero, ieri rimasto in panchina per tutta la partita contro il Benfica nell’ultimo impegno della prima fase della Champions League.