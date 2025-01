Agente Frattesi: “Idea mia muoverlo”. E parla anche di Lucca-Milan e Maldini – Calciomercato.it

L’agente del centrocampista nerazzurro ha incontrato i dirigenti per la firma del rinnovo di due giovani

Vertice in casa Inter per Beppe Riso, agente tra l’altro di Davide Frattesi. Il procuratore ha incontrato i dirigenti nerazzurri per formalizzare il rinnovo dei giovani DePieri e Lavelli, poi all’uscita si è soffermato su alcuni nomi caldi.

FRATTESI – “Oggi non abbiamo parlato di Frattesi. L’Inter non ha mai voluto assolutamente darlo. Era più un’idea mia quella di muoverlo. I contatti con la Roma? Sì, ma solo a inizio mercato. Ripeto: è stata un’idea mia, né di Davide né dell’Inter. Lui vuole restare all’Inter e lo ha anche detto. Se ne riparlerà in estate? Per adesso no. Ausilio ha detto che sono simpatico? Ha detto anche troppo attivo, anche lui è simpatico”.

🎥 👀 #Inter – #Riso dopo il vertice con la dirigenza nerazzurra: “Non abbiamo parlato di #Frattesi e l’#Inter non vuole cederlo. Era una mia idea quella di muoverlo. La #Roma? Abbiamo parlato ma a inizio mercato” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/h0oRJYeh81 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 30, 2025

LUCCA-MALDINI – “Lucca opzione per il Milan? Io ho letto però di Gimenez… Maldini all’Atalanta? Non è ancora chiusa”.

DE PIERI E LAVELLI – Il rinnovo di De Pieri? È un ragazzo spettacolare, sono emozionato perché è molto giovane. Il prossimo sarà Lavelli ad esordire? Penso di sì”