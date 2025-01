Gli ostacoli da superare per il ritorno di Mancini in panchina | CM.IT

L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana è stato attenzionato da un top club: ecco come stanno le cose

Mentre le squadre si apprestano a tornare in campo per la settima giornata del nuovo format della Champions League, con le cinque italiane impegnate tra oggi e mercoledì, impazzano le voci di calciomercato.

In Italia, si attendono i colpi della Juventus di Thiago Motta e Cristiano Giuntoli per rinforzare la difesa falcidiata dagli infortuni, con Gleison Bremer e Juan Cabal fuori fino alla fine della stagione, e dall’addio del capitano Danilo, in procinto di firmare col Napoli capolista di Antonio Conte dopo la sfida diretta del prossimo sabato al ‘Diego Armando Maradona’. In uscita, grande attenzione su Andrea Cambiaso, forte l’interesse del Manchester City di Pep Guardiola, e Nicolò Fagioli, finito nel mirino di club italiani ed esteri. Anche il Milan del nuovo allenatore Sergio Conceicao sta muovendo passi importanti: vicino l’arrivo di Kyle Walker, sempre dal City, mentre sono in uscita Emerson Royal e Pavlovic, nel mirino di club turchi.

Davide Frattesi, invece, agita l’Inter di Simone Inzaghi. Il presidente Beppe Marotta non vorrebbe privarsi del centrocampista e spara alto, richiesta di 45 milioni di euro, ma la Roma continua a lavorare per cercare di abbassare le pretese e arrivare alla fumata bianca verso la fine della sessione invernale del calciomercato. E tante altre sono le trattative imbastite in questi giorni, con Garnacho obiettivo principale del Napoli per sostituire Kvicha Kvaratskhelia, ufficializzato dal Paris Saint-Germain nei giorni scorsi. Ma c’è anche il mercato degli allenatori che si sta muovendo.

Roberto Mancini può tornare in un top club: la situazione

Nei giorni scorsi, infatti, si è liberata un’importante panchina europea, da sempre protagonista in patria e in Europa: stiamo parlando del Porto che, orfano di Conceicao, si era affidato ad inizio stagione al suo ex collaboratore Vitor Bruno che, però, non ha rispettato le aspettative ed è stato esonerato dopo la sconfitta per 3-1 patita contro il Gil Vicente. E gli occhi dei dirigenti lusitani si sono posati su allenatori italiani: dal Portogallo, infatti, è rimbalzata la voce di un possibile interessamento per Maurizio Sarri, libero dopo l’addio alla Lazio della scorsa stagione. Stando, però, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, un altro nome attenzionato è quello di Roberto Mancini. Dopo l’addio alla panchina dell’Arabia Saudita, il tecnico jesino è pronto a tornare protagonista e, tramite il lavoro di alcuni intermediari, si è discusso della possibilità Porto. Le difficoltà, però, da superare sono, soprattutto, di carattere economico: l’ex trainer appena sollevato dall’incarico guadagnava circa 1 milione di euro, ben distante dall’ingaggio di Mancini. La società del presidente Villas-Boas non naviga in buone acque e appare difficile pensare di poter accontentare un allenatore di profilo internazionale come Mancini. Vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni e vi terremo aggiornati.