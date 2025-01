DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di sabato 18 gennaio

Le ultime notizie di calciomercato dei venti club di Serie A e non solo. Le trattative di Inter, Juventus, Napoli, Milan e di tutte le altre: gli aggiornamenti in tempo reale

Si è aperta ufficialmente il 2 gennaio la sessione del mercato invernale, la finestra di ‘riparazione’ con tante squadre del massimo campionato di Serie A che proveranno a rinforzarsi per la seconda parte di stagione.

La Juventus, in attesa di sbloccare la situazione per tesserare Kolo Muani, torna sotto per Tomori con il Milan, avversario oggi dei bianconeri nell’anticipo di campionato all’Allianz Stadium. L’inglese resta tra gli obiettivi per la difesa, sfuma invece definitivamente Araujo che si appresa a rinnovare con il Barcellona. I rossoneri invece mollano Rashford e accelerano per Walker, sempre più vicino ad accasarsi alla corte di Conceicao. Il PSG ufficializza Kvaratskhelia, mentre il Napoli per sostituirlo non molla Garnacho.