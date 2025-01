Walker, Joao Felix e Tomori alla Juve: Ibrahimovic esce allo scoperto

Il Senior Advisor della proprietà del Milan ha parlato di calciomercato prima del big match coi bianconeri valevole per la ventunesima giornata di Serie A

Ibrahimovic ha parlato a ‘Dazn’ prima del big match Juve-Milan valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Il Senior Advisor di Red Bird ha toccato l’argomento mercato, partendo da Kyle Walker che viaggia spedito in direzione Milano, sponda rossonera.

Walker vicinissimo al Milan, Ibrahimovic lo esalta: “È un leader”

“Tutti sanno che è un bel giocatore – ha detto lo svedese sul terzino in arrivo dal Manchester City – Quando c’è uno come lui sul mercato… È un leader e un uomo spogliatoio. adesso stiamo verificando cosa è possibile e cosa no. Cosa serve di più a questo Milano? Sul mercato più parli e più costano i giocatori (ride, ndr)”.

Ibrahimovic dribbla Joao Felix-Milan: “Escono tanti nomi, la squadra è già forte”

Se in difesa il colpo sarà Walker, in attacco – escludendo ormai Rashford – sta prendendo sempre più quota il nome di Joao Felix. Sul possibile approdo al Milan del portoghese ora al Chelsea, Ibrahimovic non si sbilancia: “Escono tanti nomi, i procuratori parlano ma la squadra è già forte e ha dimostrato in Supercoppa che può vincere. Ora bisogna avere continuità”.

Ibrahimovic allontana Tomori dalla Juve: “Sta bene al Milan”

Conclusione su Tomori, con la Juve tornata forte su di lui. L’operazione potrebbe scaldarsi di nuovo dopo la sfida di stasera, anche se Ibrahimovic sembra chiudere alla possibile cessione dell’inglese.

“Tomori via per yb’offerta superiore ai 25 milioni? È un nostro giocatore e sta bene al Milan“, ha risposto Ibrahimovic sottolineando poi che “a Conceicao piace tanto”. Vediamo se davvero i rossoneri faranno muro, respingendo il nuovo concreto tentativo della Juve per il centrale inglese, molto apprezzato da Thiago Motta. Effettivamente l’ex Chelsea è molto stimato da Conceicao, non a caso con il portoghese è tornato ad avere un ruolo da protagonista in rossonero.