Dalla Juventus all’Inter col Milan sullo sfondo, affare per tre in Serie A

Bianconeri e nerazzurri, così come il Milan sulle tracce del calciatore del massimo campionato: sondaggio effettuato da parte delle big

Mercato in fermento in Serie A. La Juventus è la grande protagonista con gli arrivi di Alberto Costa e Kolo Muani (attualmente bloccato), la caccia ad almeno un difensore e la possibile cessione di Cambiaso.

L’Inter, invece, sta alla finestra e si muove più sui giovani in prospettiva futura che per l’immediato presente. Si sta muovendo anche il Milan che è a metà tra Rashford e Walker: i rossoneri possono acquistare soltanto uno dei due britannici e la decisione arriverà nel breve periodo. Intanto però le tre big del nostro campionato puntano anche su chi si sta mettendo in mostra in Italia.

È una delle sorprese di questo campionato ad aver attirato l’attenzione di Juventus, Inter e Milan: Nuno Tavares, esterno sinistro della Lazio, protagonista nella prima parte del campionato con ben 8 assist serviti ai compagni. Il terzino portoghese si è imposto come uno dei migliori laterali della Serie A e questo ha fatto sì che su di lui si accendesse l’interesse di diversi club. Tra questi, stando a quanto riportato da ‘Il Messaggero’ anche le tre grandi italiane.

Dalla Juventus all’Inter: occhi su Tavares

Stando a quanto riporta il quotidiano romano, infatti, ci sarebbero stati dei sondaggi da parte di Juventus, Milan e Inter con la Lazio per Tavares.

Tutte e tre le società avrebbero mossi i primi passi per il portoghese, anche se difficilmente si può parlare di un affare per questa sessione di calciomercato. Forse solo la Juventus, in caso di addio di Cambiaso, potrebbe provarci già ora anche se appare complicato che da Roma arriva il benestare all’affare.

Proprio ieri il direttore sportivo Fabiani ha ammesso di aver ricevuto degli approcci per alcuni dei suoi calciatori, tra i quali anche Tavares. Ventiquattro anni, al suo primo anno in Italia, il portoghese ha già dimostrato di avere i numeri giusti per imporsi nel nostro campionato e Juventus, Inter e Milan vogliono approfittarne.