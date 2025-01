Offerta irrinunciabile per Cambiaso, Giuntoli: “Come stanno le cose”

Il Football director della Juventus ha risposto anche sul tesseramento di Kolo Muani prima del big match contro il Milan

Non solo Ibrahimovic, prima di Juve-Milan ha parlato a ‘Dazn’ anche Cristiano Giuntoli. “Non siamo soddisfatti della classifica, vogliamo fare di più e meglio – ha detto il Football director bianconero poco prima il big match dell”Allianz Stadium’ che la squadra di Thiago Motta non può sbagliare – Se firmerei per giocare male e vincere oggi? La vittoria è la cosa più importante, non è l’unica cosa ma la più importante sì”.

Tesseramento Kolo Muani, Giuntoli è tranquillo: “In settimana verrà fatto”

Giuntoli ha poi risposto sul mercato, a cominciare dalla situazione Kolo Muani. Come ormai noto, il PSG ha scoperto di aver raggiunto il limite di prestiti (6) e quindi ha stoppato l’operazione in attesa che venga trovata una soluzione. L’affare non è a rischio, come ha confermato proprio il dirigente juventino: “Si tratta di un disguido burocratico, ma in settimana verrà fatto. Siamo sereni”.

Giuntoli fa chiarezza: “Perché Vlahovic in panchina”

Giuntoli ha provato a spegnere il ‘caso’ Vlahovic, che partirà dalla panchina. Motta gli avrebbe preferito addirittura Kolo Muani, se il francese fosse stato arruolabile: “È in panchina perché ha fatto solo un allenamento – la spiegazione di Giuntoli – quindi non avrebbe giocato dall’inizio a prescindere da Kolo Muani”.

Cambiaso al Manchester City, Giuntoli apre: “Ci penseremo se…”

Chiosa su Cambiaso, per il quale è attesa una maxi offerta del Manchester City. Ma al momento, stando alla versione di Giuntoli, “Non c’è una trattativa”. “Noi vogliamo fare mercato in entrata, non stiamo pensando alle uscite – ha evidenziato prima di aprire alla partenza di Cambiaso in questa sessione – Se arrivasse un’offerta irrinunciabile? Non è arrivata, dovesse arrivare ci penseremo”.

Come raccolto da Calciomercato.it, la Juve valuta Cambiaso almeno 60 milioni di euro. E il Manchester City è intenzionato ad accontentare i bianconeri, mettendo sul tavolo una proposta davvero irrinunciabile. Il jolly ligure ha aperto al trasferimento e sta spingendo per trasferirsi in Premier già in questa sessione di gennaio.