Batosta Inter, nuovo infortunio per Thuram: il comunicato UFFICIALE

Brutte notizie per Inaghi in vista della sfida di domenica col Bologna che avrà un peso non indifferente sulla lotta Scudetto col Napoli

Brutta tegola per l’Inter dopo la sfida di Champions col Bayern che ha regalato la qualificazione alle semifinali. Inzaghi ha perso di nuovo per infortunio Marcus Thuram.

Come informa il club nerazzurro con un breve comunicato, l’attaccante francese “si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno”.

Difficile al momento stabilire i tempi di recupero esatti, ma appare complicato un suo rientro già per il derby col Milan valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Al momento è da considerare a rischio pure per la gara con la Roma di sabato prossimo. Intanto salterà il match col Bologna di domenica, un match importantissimo in chiave Scudetto. Al suo posto dovrebbe giocare Arnautovic, con Lautaro Martinez ancora una volta costretto agli straordinari.