La Juve ribalta l’attacco: via Vlahovic e Kolo Muani, 55 milioni e beffa all’Inter

Le ultime novità sui bianconeri nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato.

La Juventus cambierà ancora una volta pelle nella prossima estate. Come abbiamo analizzato nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato, programma in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it, sono previste novità importanti a partire del reparto avanzato.

Nonostante sia stato rilanciato da Tudor, Dusan Vlahovic resta in uscita. Di fatto la Juve sarà obbligato a cederlo visto che non ci sono i margini per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026. Mentre la permanenza di Kolo Muani è ora in fortissimo dubbio, al di là della conquista o meno del piazzamento Champions. Con l’addio di Motta ha perso il posto e sul tavolo il francese potrebbe ricevere altre proposte più interessanti.

Juventus, in attacco serve più di una riserva

Secondo il nostro Riccardo Meloni, “le incognite sulle prossima stagione sono ancora moltissime”, tuttavia “una certezza la Juve ce l’ha”. Ovvero “non voler più ripetere l’errore fatto l’estate scorsa, restando con una sola punta in rosa“.

Krstovic e Lucca nel mirino

Non a caso Giuntoli si sta già muovendo a caccia di un attaccante “in grado di essere più di una semplice riserva, ma che abbia rilevanza in ottica rotazioni in avanti.

Riccardo Meloni fa i nomi dei bomber nel mirino del club bianconero: “Lorenzo Lucca e Nikola Krstovic“, entrambi nei radar delle altre big italiane, in particolare dell’Inter. La valutazione dei due centravanti si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, cifre senz’altro alla portata della Juventus e non così lontane dal valore espresso in campo dai due nell’ultimo anno e mezzo.