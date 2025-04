Milan, Thiaw ai saluti: il sostituto arriva dal Barcellona

Il Milan in estate potrebbe seriamente sacrificare Malick Thiaw, che continua a piacere in Bundesliga. Il suo sostituto per i rossoneri può arrivare, a condizioni super vantaggiose, dal Barcellona. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

I rossoneri sono al lavoro in vista del futuro ed uno dei nomi attorno ai quali c’è maggiore incertezza è sicuramente quello di Malick Thiaw. Dopo che nella passata stagione ha dimostrato di essere un difensore centrale di assoluto valore, quest’anno ha faticato davvero tanto. Risentendo in maniera inevitabile ed importante anche del rendimento al di sotto delle aspettative di tutto il Milan. Il suo nome però conta ancora tanti estimatori in Bundesliga, con il Bayer Leverkusen che sembra averlo messo nel mirino come sostituto di Jonathan Tah.

La sua cessione, visto che il ragazzo ha ancora un valore di mercato molto alto, potrebbe essere un sacrificio necessario per finanziare dei colpi in entrata. In tal senso, il Milan però adesso potrebbe seriamente pensare di sostituirlo con un profilo che può arrivare dal Barcellona a condizioni difficilmente ripetibili. Si tratta di un nome nuovo che sarebbe perfetto soprattutto nel caso in cui sulla panchina dei rossoneri dovesse arrivare per davvero Massimiliano Allegri. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Dal Barcellona al Milan: nome nuovo per la difesa dei rossoneri

La difesa del Milan è stata sicuramente uno dei problemi principali di questa stagione e dei risultati al di sotto delle aspettative. Per questo servono investimenti da questo punto di vista ed il margine di errore è ridotto ai minimi termini. In tal senso, stando a quanto raccontato da Fichajes.net una grande occasione di calciomercato in estate potrebbe essere Andreas Christensen, roccioso difensore centrale danese in forza al Barcellona. Si tratta di un calciatore fuori dai progetti dei blaugrana, che per risparmiare sono disposti a cederlo a prezzo di saldo.

Secondo quanto riportato da NotizieMilan, si tratta di un nome che lo stesso Milan potrebbe valutare con estrema attenzione. In questa stagione è stato tormentato dagli infortuni, ma Christensen rappresenta un difensore di alto livello e lo ha dimostrato a più riprese. Con il Chelsea prima e con il Barcellona poi. Sarebbe il più classico colpo low cost, con un potenziale però davvero enorme.

Oltre che da difensore centrale, può agire anche da braccetto o da perno in una linea a tre o da vertice basso di centrocampo. Ovviamente con caratteristiche soprattutto difensive. Per questo sarebbe particolarmente adatto, per caratteristiche, a Massimiliano Allegri, il favorito per raccogliere l’eredità di Sergio Conceicao. Si tratta di una pista da tenere attentamente in considerazione.