Scommesse, il retroscena di Felipe Melo su Buffon

L’ex Juve: “So che quello che sto per dire creerà molte polemiche perché è una cosa che sanno in pochi”

Stanno facendo grande rumore le dichiarazione di Felipe Melo a ‘SporTv’. Il centrocampista brasiliano, ritiratosi da qualche mese, ha tirato in ballo Gigi Buffon parlando del suo infelice passato alla Juventus.

Felipe Melo ha svelto un episodio che riguarda l’ex portiere e capitano bianconero, attuale capo delegazione della Nazionale italiana, e il suo vizio per le scommesse: “So che quello che sto per dire creerà molte polemiche perché è una cosa che sanno in pochi – l’incipit di Melo – Quando giocavo nella Juve, il ritiro era in un hotel di Torino all’interno di un centro commerciale che aveva anche un cinema.

Noi andavamo al cinema e Buffon rimaneva a scommettere al computer o al cellulare e mi diceva: “Voglio giocare questa squadra della Serie C brasiliana”. E io “Gli dicevo sempre ‘amico, questo non ti porterà a nulla, sei Buffon’, ma è il vizio del gioco…”.

Buffon a novembre: “Scommesso solo su basket americano e tennis”

In passato Buffon non ha mai negato di essere stato affetto da ludopatia, negando però al contempo di aver mai scommesso pure sul calcio.

“È stata una mia debolezza, fino a quando non ho trovato il mio centro – disse lo scorso novembre in una intervista al ‘Corriere della Sera’ prima dell’uscita della sua autobiografia ‘Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi’ – Per qualcuno è un vizio, mentre per me era adrenalina. Ma di una cosa sono certo: non ho mai fatto nulla di illegale. Infatti non sono mai stato indagato, né mai ricevuto un avviso di garanzia. Perché non ho mai scommesso sulla Juventus o sulla Nazionale o sul calcio. Ho sempre e solo scommesso sul basket americano e sul tennis“.