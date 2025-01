Juventus, pressing Tomori e caso Kolo Muani: il retroscena sulla firma del francese | CM.IT

La Juve ospita il Milan nel big match di campionato, ma all’Allianz Stadium tiene banco anche il mercato: le ultime sul difensore del Milan e sull’operazione legata all’attaccante del PSG

È un Juve-Milan di capitale importanza all’Allianz Stadium per le due deluse finora del campionato. A tenere banco all’Allianz Stadium è però il mercato, con Tomori sempre nel mirino della ‘Vecchia Signora’ per il reparto difensivo.

Giuntoli nel pre partita ha escluso contatti con Ibrahimovic e la dirigenza rossonera, ma presto la Juventus formulerà la sua offerta al ‘Diavolo’ per l’inglese che si aggirerà intorno ai 30 milioni di euro tra prestito oneroso e riscatto, con l’aggiunta (probabile) di bonus e di una percentuale sulla futura rivendita. Intanto a movimentare le ore alla Continassa ci ha pensato la querelle su Kolo Muani, visto che l’intoppo burocratico legato alla disponibilità degli slot dei calciatori in prestito del Paris Saint-Germain ha posticipato l’ufficialità del trasferimento del nazionale francese.

L’operazione tra le due società non è comunque in discussione e da lunedì ogni giorno è buono per formalizzare l’affare dopo che il PSG avrà risolto la grana sulla lista delle cessioni a titolo temporaneo della stagione in corso. “Si tratta di un disguido burocratico, ma in settimana verrà risolto e siamo sereni“, la sottolineatura del Dt bianconero Giuntoli prima del fischio d’inizio di Juventus-Milan.

Juventus e giallo Kolo Muani: la verità sul ruolo di Sensibile

Sulla clamorosa svista dei parigini non ha comunque responsabilità Pasquale Sensibile, coordinatore dei calciatori in prestito del Paris Saint-Germain.

A dispetto delle voci circolate nelle ultime ore, l’ex dirigente tra l’altro della stessa Juventus non si occupa direttamente delle operazioni legate mercato, ma delle relazioni e dei rapporti con i giocatori in prestito e delle società per le quali sono tesserati. Nulla a che vedere quindi con le dinamiche strettamente legate alla campagna trasferimenti come raccolto da Calciomercato.it. Il PSG conta di risolvere tutto a stretto giro di posta e dare il via libero definitivo al passaggio in bianconero di Kolo Muani, che è rimasto fuori dalla lista dei convocati per la sfida con il Milan e che quindi potrebbe fare il suo esordio con la ‘Vecchia Signora’ nella successiva trasferta di campionato a Napoli.

Il francese infatti, che in questi giorni si è allenato alla Continassa e preso confidenza con la sua nuova realtà, a norma di regolamento non può essere inserito in lista Champions nelle due restanti gare della prima fase e non sarà così utilizzabile contro Bruges e Benfica.