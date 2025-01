Calciomercato, tutte le news e le trattative di mercoledì 15 gennaio

Le ultime notizie di calciomercato dei venti club di Serie A e non solo. Le trattative di Inter, Juventus, Napoli, Milan e di tutte le altre: gli aggiornamenti in tempo reale

Si è aperta ufficialmente il 2 gennaio la sessione del mercato invernale, la finestra di ‘riparazione’ con tante squadre del massimo campionato di Serie A che proveranno a rinforzarsi per la seconda parte di stagione.

Prime svolte in attacco che possono accendere e infuocare ulteriormente questa finestra invernale. Kvaratskhelia si prepara a partire per Parigi, con una trattativa alle battute finali: il Napoli potrà dare l’assalto a Garnacho o a un altro big in attacco per sostituire il georgiano. In arrivo dal PSG invece c’è Kolo Muani, che vestirà la maglia della Juventus per aumentare i gol a disposizione di Thiago Motta. I bianconeri, oltre ad Alberto Costa, dovranno poi completare il mercato anche con un centrale di difesa. Ci si aspettano poi altri colpi da Lazio, Milan e Roma ma anche dall’Inter che sta lavorando per il 2005 argentino Tomas Perez. Sempre in ballo anche la questione Frattesi.

08:15 Fiorentina, riflessioni su Palladino: contatti con Tudor La situazione alla Fiorentina rischia di farsi incandescente. Dopo le parole di Pradé e la risposta di Palladino, indiscrezioni parlano di possibili problemi all’interno dello spogliatoio viola e in caso di altri stop come quello di Monza non è escluso un clamoroso ribaltone in panchina. Secondo ‘Il Corriere dello Sport’, Pradé si starebbe cautelando con dei contatti con Igor Tudor con cui il ds ha lavorato a Udine.

07:47 Juventus, Alberto Costa è arrivato a Torino Intanto Alberto Costa è arrivato in nottata a Torino. Il portoghese sarà il nuovo terzino della Juventus.