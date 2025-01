Pericolo Real, occhi su Milano: li vuole già a gennaio

I Blancos, reduci dalla batosta in Supercoppa, cercano un esterno destro e hanno puntato ben tre giocatori tra Inter e Milan

Il mercato delle italiane si scalda. La Juventus ha già portato a casa Alberto Costa, Kolo Muani è in arrivo e poi toccherà a un difensore centrale. E ancora il Napoli si prepara invece a salutare Kvaratkshelia che sta partendo in queste ore per Parigi, dando così ufficialmente il via alla caccia al suo erede. I bianconeri stanno effettivamente riparando ai tanti infortuni capitati in questi mesi, ma anche a delle falle oggettive del mercato estivo come quella di un’altra punta accanto a Vlahovic.

Ovviamente non solo in Serie A è il momento delle grandi manovre per mettere una toppa ad alcune problematiche. Ad esempio c’è il Real Madrid che è alla ricerca di un esterno destro, la cui assenza è stata messa ulteriormente in luce nella disfatta in Arabia Saudita contro il Barcellona. L’infortunio di Carvajal non ha portato a un suo sostituto, ma Lucas Vazquez da solo non basta per una stagione così impegnativa. E allora all’interno dei Blancos si sta spargendo l’idea di intervenire nel mercato di gennaio, cosa non così consueto a Valdebebas. Il grande obiettivo è Alexander-Arnold del Liverpool, lo è da mesi ma a parametro zero la prossima estate.

La novità è che il Real sta provando ad anticipare il suo arrivo, ma senza svenarsi. L’offerta è di 15 milioni, ma i Reds hanno risposto picche: preferiscono perderlo gratis tra qualche mese piuttosto che cederlo a questa cifra. Potrebbe essere fatto un rilancio sui 20, ma l’esito rischia di essere lo stesso. E allora a Madrid si valutano altri profili, possibilmente a basso costo, con gli occhi che si posano in Serie A, in particolare a Milano.

Il Real Madrid cerca un terzino destro: idee Dumfries e Pavard, ma attenzione a Jimenez

In particolare, secondo ‘AS’, sul taccuino del Real Madrid ci sarebbero tre nomi ‘milanesi’ per la fascia destra. Il primo è Alex Jimenez del Milan, che in realtà è un prodotto del settore giovanile dei Blancos riscattato dai rossoneri per 5 milioni la scorsa estate. Sarebbe una delle opzioni principali, ma in questo caso bisognerebbe trattare col Diavolo visto che la recompra a 9 milioni si attiva solo in estate. Poi una lunga serie di nomi, da Reece James che non dà garanzie fisiche a Pedro Porro e Frimpong che però costano una tombola. E il Real non vuole complicarsi la vita andando a ingaggiare un top assoluto e mettersi da solo in difficoltà visto che Alexander-Arnold in ogni caso arriverà il primo luglio.

Tra gli altri nomi spuntano così anche due interisti come Dumfries e Pavard, che può giocare anche centrale. Entrambi, però, sono profili ‘pesanti’ da big che comporterebbero un esborso importante. Per questo Jimenez (che sta giocando a sinistra, ma ha sempre agito anche a destra) sembra ad ora una delle piste più percorribili.