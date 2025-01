DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di sabato 11 gennaio

Le ultime notizie di calciomercato dei venti club di Serie A e non solo. Le trattative di Inter, Juventus, Napoli, Milan e di tutte le altre: gli aggiornamenti in tempo reale

Si è aperta ufficialmente il 2 gennaio la sessione del mercato invernale, la finestra di ‘riparazione’ con tante squadre del massimo campionato di Serie A che proveranno a rinforzarsi per la seconda parte di stagione.

La Juventus, oltre ad attendere la finale di Supercoppa di Spagna per la stretta finale su Araujo, muove dei passi importanti per Kolo Muani in attacco. Il francese è in uscita dal Paris Saint-Germain e il club bianconero vuole battere la concorrenza per portarlo alla corte di Thiago Motta. Il PSG invece in Serie A è in pressing per Kvaratskhelia, che non sarà convocato da Conte per la sfida del Napoli contro il Verona. La Roma intanto mette nel mirino anche Buchanan in casa Inter, in attesa di capire i margini di manovra sullo scontento Frattesi.