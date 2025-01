Conceicao manda un messaggio al club: “Non c’è bisogno di dire altro”

Il tecnico del Milan ha parlato dopo il pareggio contro il Cagliari: analizza i difetti della squadra e chiede rinforzi

Un pareggio dopo la vittoria nella Supercoppa. Il Milan non va oltre il pareggio contro il Cagliari e Sergio Conceicao non può essere contento.

L’allenatore rossonero a ‘DAZN’ ha commentato così la partita: “Il ritmo è stato basso, il primo tempo non mi è piaciuto per niente, il secondo tempo un po’ di più, ma dobbiamo fare molto di più. Ci sono tante cose da migliorare. L’atteggiamento era buono, ci sono mancate altre cose importanti. Lo so che il tempo è quello che è: i giocatori devono capire quello che si deve migliorare, perché se ne rende conto anche chi non capisce tanto di calcio, è stato troppo visibile”.

Milan, Conceicao: “La squadra deve capire cosa migliorare”

CONCETTI SU CUI PUNTARE – “Bisogna fare un po’ tutto. Dobbiamo vedere ogni partita come una finale, non possiamo lasciar passare il tempo e andare al 60%. Dobbiamo migliorare tanto: a livello di fase offensiva non siamo andati bene, il recupero palla era troppo bassa. Dobbiamo fare diversi movimenti per far muovere la difesa avversaria, difendere più alto. Dobbiamo essere intelligenti e lavorare su questo: piano tattico, piano tecnico dove abbiamo sbagliato cose semplici, bisogna giocare semplice. L’ho detto prima di questa partita che non era tutto bello perché abbiamo vinto la Supercoppa, ora non è un disastro: bisogna lavorare e vincere le partite”.

GIOCATORI IN LINEA CON LE SUE IDEE – “No, devo adattarmi. Non c’è bisogno di aggiungere altro, avete capito. I ragazzi devono fare gli aggiustamenti in campo, il mercato è un’altra cosa”.