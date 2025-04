“Non vuole restare”, dal Milan alla Juve: destino deciso per l’attaccante

Attaccante nel mirino di Juventus e Milan, la sfida sta per iniziare: il giocatore vuole dire addio e sarà accontentato

Sta già iniziando la ricostruzione per Juventus e Milan. Bianconeri e rossoneri hanno vissuto una stagione decisamente complicata, lontana dalle attese della vigilia, in cui secondo molti pronostici avrebbero dovuto essere loro le principali antagoniste dell’Inter per la lotta al titolo. Ruolo che è invece toccato al Napoli, mentre torinesi e milanesi sono finiti nelle retrovie.

C’è l’intenzione, naturalmente, da ambo le parti di riscattarsi, ma non sarà facile. Occorrerà intervenire in maniera efficace sul mercato, per riuscire a riprendere quota e quel ruolo da protagoniste che nei rispettivi ambienti si richiede. Sono già diversi i nomi cui le due società vengono accostate, in tema di acquisti per la prossima sessione di trasferimenti. In particolare, la candidatura della Vecchia Signora e del Diavolo si fa significativa per un attaccante finito in disgrazia.

Hojlund, crisi nera al Manchester United: vuole partire e Amorim approva la cessione, Juve e Milan avvisate

Ai tempi dell’Atalanta, Rasmus Hojlund aveva mostrato un ottimo potenziale. Il che infatti aveva portato a un grande investimento da parte del Manchester United. Investimento che però non ha dato i risultati sperati, vista la crisi realizzativa profonda del danese in questa stagione.

Soltanto otto reti realizzate in totale e un ruolo sempre più marginale nella squadra. Secondo quanto riportato da ‘TeamTalk’, in Inghilterra, Amorim pare ormai deciso ad autorizzare la sua cessione. Il giocatore, dal canto suo, si sente un corpo estraneo e sta perdendo fiducia. “Non vuole più restare in questa situazione”, ha spiegato l’ex attaccante Alan Shearer, “lo vedo come se fosse menomato e condizionato da quanto sta accadendo”. Per lui, l’eventualità di un ritorno in Serie A potrebbe essere quella giusta per ritrovarsi. Juventus e Milan sonderanno molto probabilmente il terreno per capire la fattibilità dell’affare con i ‘Red Devils’, facendo attenzione anche all’interessamento del Napoli.