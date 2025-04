“Denuncia”: Inter-Napoli, la corsa scudetto finisce in tribunale

Dopo i risultati di domenica, due squadre in testa a pari punti: il tricolore però può sbarcare davanti al giudice

È testa a testa e, probabilmente, lo sarà fino all’ultima giornata. Inter e Napoli a pari punti dopo la sconfitta sul campo del Bologna dei nerazzurri.

La squadra di Inzaghi ha subito il gol di Orsolini in pieno recupero, facendo scoppiare le proteste in campo e fuori. L’azione che ha portato alla bella sforbiciata dell’attaccante rossoblù è, infatti, caratterizzata da due rimesse laterali battute più avanti (non di poco) dai calciatori della squadra emiliana. Una irregolarità sottolineata nel post gara da Inzaghi e anche dai tifosi nerazzurri sui social.

Ma c’è anche un altro spunto per polemiche ed è il commento di Roberto Saviano su Instagram al gol di Orsolini. Un’esultanza, per lui che è napoletano, che ha scatenato l’ira dei tifosi dell’Inter che hanno invocato in maniera quasi unanime un intervento della società.

Inter-Napoli, caso Saviano: “La società denunci”

(capita a tutti di perdere qualche volta la testa dicendo cose sconvenienti quando si parla di calcio, mi dispiace (per lui) se lo fa uno in gamba come saviano. Alla società non resta che denunciarlo però, perché non puoi tollerare un’accusa così da uno scrittore antimafia) — Stefano Bellentani (@stebellentani) April 20, 2025

Comunque l’Inter deve assolutamente querelare Saviano e lo dovrebbero querelare anche i singoli dirigenti a cui implicitamente viene dato degli ‘ndranghetisti.

Questi alcuni dei tweet in cui i tifosi chiedono alla società di rispondere in maniera dura. Saviano ha voluto anche replicare ad alcuni tifosi dell’Inter che hanno commentato la sua storia ed ha spiegato di non avercela con l’Inter, ma che di aver parlato soltanto di Curva e della posizione che avrebbe assunto la società in base a ciò che è emerso dalle indagini. Parole che non hanno fermato la reazione nerazzurra: tutti a chiedere alla società nerazzurra di prendere posizione in maniera importante.